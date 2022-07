Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee brachten tot waar die nu staat. Vandaag deel 9: de voorlopig door covid uitgeschakelde Vivianne Miedema.

Nuchterder dan de Drentse spits vind je ze niet gauw. Altijd goed voor een relativerende blik op de wedstrijd, gek zul je haar niet snel krijgen - dat verklaart ook haar vaak koelbloedige juichen na een treffer. Behalve toen de (nog net) 25-jarige Miedema Nederland in de finale van het EK in eigen land naar goud schoot. Toen kwamen er een hoop emoties los.

Een straffe tante omdat...

... ze op haar 15de debuteerde in de Nederlandse eredivisie, als jongste ooit. Op haar 18de verhuisde ze naar Bayern München, waar ze in drie jaar tijd tot 35 treffers kwam in 61 optredens. De Duitse club wilde graag met haar verder, maar de Nederlandse spits was op haar 21ste toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond ze bij Arsenal, waar ze nog altijd onder contract staat.

Op haar 17de maakte ze haar debuut in Oranje, waar ze de doelpunten aaneenreeg. Op het WK van 2015 en vooral het EK van 2017 was Miedema met haar 19 en 21 jaar dan ook al een van de gevestigde waarden, wat een grote druk op haar schouders legde. In Canada leek dat haar prestaties te beïnvloeden en ook op het toernooi in eigen land duurde het even voor ze los was, maar in de kwartfinale maakte ze haar eerste goal op een eindtoernooi. Met nog een treffer in de halve finale en twee in de finale schoot ze haar ploeg naar de Europese titel.

Opvallende weetjes

1. Miedema begon met voetballen bij de jongens en besliste op haar 14de om de overstap naar de vrouwen te maken. Met haar vader en broer reisde ze regelmatig bijna 200 kilometer van Hoogeveen naar Rotterdam om Feyenoord te zien spelen, de club waarvan ze als kind al grote fan was. Haar held was Robin van Persie, met wie ze als klein meisje ook op de foto ging.

2. De spits werd in 2019 door haar collega's gekozen tot speelster van het jaar in Engeland.

Privé

Miedema is samen met Schots international Lisa Evans. De twee leerden elkaar kennen bij Bayern München in 2015 en zijn sinds 2016 samen. In 2017 vertrok Miedema naar Arsenal, maar Evans volgde haar vrij snel naar diezelfde club. Inmiddels wonen ze ten noorden van Londen en speelt Evans bij West Ham United.

Wat doet ze nu?

Hoewel FC Barcelona en PSG hengelden naar haar diensten, verlengde Miedema bij Arsenal, de club waarmee ze dit seizoen op één punt achter kampioen Chelsea eindigde. 'Het winnen van titels met Arsenal zal veel meer voor mij betekenen dan dat ik ze op dit moment met een andere club zou winnen.'

Quote & cijfer 'Ik begrijp nog steeds niet waarom het uitmaakt of iemand homo is. Zeker in het voetbal, waar we allemaal dezelfde passie delen. Als een topvoetballer nu uit de kast komt, zal dat veel jongens helpen om ook uit te komen voor wie ze zijn.' 94 Op het WK van 2019 in Frankrijk kroonde Miedema zich met haar 59ste en 60ste goal op 23-jarige leeftijd (!) tot alltime topscorer van Oranje. Inmiddels staat de teller op 94 treffers in 111 interlands, dat is een gemiddelde van 0,85 treffers per duel. Dat is veel beter dan haar idool Robin van Persie, die 50 keer scoorde in 102 interlands en die topschutter aller tijden bij de mannen is. En dan wordt Miedema tijdens het EK van deze zomer nog maar 26.

