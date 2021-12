De 21-jarige Servische aanvaller van Fiorentina speelde zich met zijn opportunisme in de kijker van alle Europese topclubs.

Dagelijks prijkt zijn naam op de geruchtenpagina's van de Engelse tabloids. Maar ondertussen staat hij met zijn uitzonderlijke statistieken ook hoog op het verlanglijstje van PSG, waar ze rekening houden met een aanstaand vertrek van Kylian Mbappé. Ook Atlético Madrid, FC Barcelona en Borussia Dortmund azen op de goaltjesdief, die de jongste speler werd sinds de Argentijn Gabriel Batistuta die voor de Toscanen meer dan twintig keer scoorde in de Serie A. De vraag is niet meer óf Dusan Vlahovic een stap vooruit zal zetten, maar wanneer. Ondanks een overeenkomst tot 2023 lijkt het er sterk op dat de Servische international al tijdens de winterstop van club wisselt. De Italiaans-Amerikaanse eigenaar Rocco Benito Commisso, businessman en miljardair, kent de huidige marktwaarde van zijn offensieve pronkstuk (50 miljoen euro), maar hij liet al uitschijnen dat de vraagprijs is vastgesteld op 90,5 miljoen euro. Een megadeal, waarbij de kassa lonkt voor La Viola, dat zelf in de zomer van 2018 amper 1,95 miljoen euro neertelde aan FK Partizan uit Belgrado voor het toptalent. Vlahovic begon daar in juli 2014 te voetballen, na korte passages bij Altina Zemun, OFK Belgrado (amper drie maanden) en Rode Ster. Maar zijn potentieel kwam snel naar boven, want de in Belgrado geboren en getogen aanvaller werd op 27 februari 2016 de jongste debutant ooit van Partizan (16 jaar en 24 dagen). Van Luka Jovic (Real Madrid) nam de groeibriljant toen ook het etiket van jongste doelpuntenmaker ooit over, toen hij op 2 april 2016 scoorde tegen Radnik Surdulica. De kennismaking met Italië verliep echter niet zo vlekkeloos als aanvankelijk was voorzien. Vlahovic betaalde leergeld. Tijdens zijn eerste seizoen kwam de Serviër amper eenmaal aan de aftrap en scoorde hij geen enkele keer in tien matchen, gevolgd door zes doelpunten in dertig wedstrijden het daaropvolgende jaar. Zijn stempel begon hij pas te drukken in de campagne 2020/21, door het vertrouwen dat de aanvaller van 1,90 meter voelde van voormalig Italiaans bondscoach Cesare Prandelli die van november 2020 tot maart 2021 Fiorentina coachte. 'Na de lockdown kwam hij eens twee uur vroeger dan voorzien naar ons oefencomplex', verklaarde de spits in de Italiaanse media. 'Hij wilde me laten inzien wat het betekent om een kampioen te zijn op en naast het veld. Een gigantische boodschap, die me raakte.' Na één treffer in zijn eerste tien Serie A-duels die jaargang begon Vlahovic met flink wat goals de aandacht te trekken. Sinds 16 december 2020 was de hoog opgeschoten aanvalsleider al goed voor dertig doelpunten in veertig competitieduels. Over geheel 2021 bekeken was er in de grootste vijf Europese kampioenschappen slechts één doelpuntenmachine die nog beter deed: de onvermijdelijke Robert Lewandowski (Bayern München) met 38 goals. Vlahovic zat voor dit weekend aan 27, waarmee hij andere grote kanonnen als Erling Haaland (Borussia Dortmund) en Karim Benzema (Real Madrid) voorafgaat. Vlahovic oogt dan wel frêle, hij is fysiek bijzonder sterk, balvast en door zijn lengte moeilijk te verslaan in de luchtduels. Op geen enkele speler in de Serie A werden dit seizoen al meer overtredingen gemaakt dan op hem. Van de snelsten is Vlahovic niet, maar hij compenseert dat met een intelligent positiespel en duikt veelal goed in de verkregen ruimtes. Het jaar van de definitieve doorbraak zorgde ervoor dat de Serviër met zijn huidige doelpuntenproductie al de legendarische Zweed Kurt Hamrin (in 1960 goed voor 27 goals) evenaarde en twee andere illustere clubmonumenten achter zich liet: Batistuta (23 doelpunten in 1998) en Luca Toni (24 goals in 2006).