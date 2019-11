Wordt een eengemaakte competitie op het Ierse eiland een opstapje naar een eengemaakte nationale ploeg? Sport/Voetbalmagazine legde het oor te luister bij Dominic Foley, de Ierse ex-spits van KAA Gent en Cercle Brugge, over de plannen voor een All Island League.

Noord-Ierland (tegen Nederland en Duitsland) en Ierland (tegen Denemarken) hebben in de laatste EK-kwalificatiewedstrijden van komende week hun lot in eigen handen. Ondertussen wordt op het Ierse eiland druk gedebatteerd over de eenmaking van beide voetbalcompetities.

Bedoeling is om al in 2021 met de All Island League van start te gaan. Gesprekken tussen clubs uit beide landsdelen verliepen de voorbije weken in een positieve sfeer, alleen zorgde de IFA (Noord-Ierse federatie) onlangs voor een domper door zich uit te spreken tégen de ideeën van een samensmelting.

Dominic Foley, ex-spits van KAA Gent en Cercle Brugge, dezer dagen een rustig (voetballoos) leven leidend in zijn geboortedorp Charleville, haalt er zijn schouders bij op. Al ziet hij een All Island League best zitten. 'Ik vind het zeker het proberen waard, want alles laten zoals nu helpt ons voetbal ook niet vooruit. Maar zulke gesprekken zijn er in het verleden al vaak geweest, dus eerlijk gezegd laat het de meeste Ieren een beetje koud. Je leest er ook amper over in de krant. Ik vermoed dat er niets concreet in gang zal gezet worden voor er een beslissing is over de Brexit.'

Foley oordeelt wel dat het momentum nu beter is dan bij vorige pogingen. 'Noord-Ierland heeft bijvoorbeeld voor het eerst een regering die uit de twee clans bestaan: protestanten en katholieken. Unionisten én republikeinen. Wie dat twintig jaar geleden gezegd zou hebben, werd gek verklaard. Zeg dus nooit nooit.'

Explosieve cocktail

Al heeft de man die eigen land voor Bohemians en Limerick voetbalde ook zijn bedenkingen: 'Veiligheid zou zeker een probleem worden in een All Island League. Vooral door de rondtrekkende voetbalclans. Denk aan de rivaliteit tussen Club Brugge en Gent, voeg daar liters alcohol en nog een religieuze component aan toe: dan krijg je een explosieve cocktail. Zeker gezien de Brexitsituatie. Ongeacht de uitkomst zal er altijd één groep zich benadeeld voelen, de kans bestaat dat die frustratie geventileerd wordt via het voetbal.'

'In het rugby werkt die unitaire competitie zonder problemen, maar dat komt omdat ze daar nooit anders gekend hebben. De rugbyfederatie is nooit gesplitst geweest. Bovendien heerst in die sport een totaal andere fancultuur. Voetbal heeft nu eenmaal die hostiele, agressieve supporterscultuur. Dat zie je in elk land', vertelt Foley in Sport/Voetbalmagazine.

Brexit

In die zin valt ook de vergelijking met de nationale ploeg, die altijd een mengeling van Noord-Ieren en Ieren is geweest, moeilijk te maken, vindt de voormalige spits. Nochtans: de Ierse rugbyploeg voerde begin dit jaar voor het eerste de mondiale rugbyranking aan. Een eengemaakte Ierse voetbalploeg zou duidelijk ook meer kans maken op grote toernooien.

Maar dat ziet Foley niet gebeuren: 'Ik denk niet dat ik zo'n eengemaakte ploeg ooit nog zal meemaken. Daarvoor is de identificatie met de nationale voetbalploegen te sterk bij beide landsdelen. Er kleeft te veel geschiedenis en traditie aan beide teams.'

Een harde Brexit zou zelfs het omgekeerde effect kunnen hebben, waarschuwt hij: 'Want dan krijg je weer gedoe met visums, met diverse economieën. Het zou de scheiding tussen het Noorden en het Zuiden alleen maar weer vergroten. Alsof we twintig jaar in de tijd gekatapulteerd worden.'

Lees de volledige reportage over het Ierse voetbal in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 13 november.