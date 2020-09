Elke week richt Sport/Voetbalmagazine de spotlights op een internationaal, jong talent. Deze keer: de 21-jarige Ignatius Ganago, een sensatie in de Ligue 1 met drie goals in vier speeldagen voor RC Lens.

RC Lens eindigde vorig seizoen tweede in de Ligue 2 en promoveerde zo naar de Franse eerste klasse. De Noord-Fransen hadden zich opgemaakt voor een moeilijk jaar. Er werd uitgegaan van een strijd om het behoud.Om het team aan de nodige kostbare punten te helpen, werd dus gezocht naar een aanvaller die voor constant gevaar en vooral doelpunten kon zorgen. Bij OGC Nice werd daarom begin juli de Kameroense drievoudig international Ignatius Ganago weggehaald. Na amper vier speeldagen prijkt RC Lens, mede door de inbreng van zijn nieuwe stormram voorin, op een verrassende vierde plaats in de Ligue 1.Bij OGC Nice kende Ganago een moeilijk begin van zijn profloopbaan. Na zijn debuut in september 2017 tegen AS Monaco, waarbij de aanvaller al meteen scoorde, duurt het lang vooraleer hij zich echt kon doorzetten. Met een totaal van amper 7 treffers in 62 wedstrijden kan je moeilijk een technische staf overtuigen, met als gevolg dat de rechtsvoetige Ganago al in mei wist dat een exit naderde.Nochtans was zijn potentieel wel al opgevallen in zijn geboorteland Kameroen, ondanks zijn weinig overtuigende statistieken bij zijn club. Nadat Clarence Seedorf in september 2019 werd vervangen door de Portugese oud-rechterverdediger Toni Conceição (58) als bondscoach, werd Ganago in oktober 2019 - als amper twintigjarige - al opgeroepen voor de nationale ploeg. Daar werd hij afwisselend op de flank of diep in de spits gebruikt.Vorig seizoen geraakte Ganago bij OGC Nice slechts aan 3 goals in 26 partijen. Het was dan ook een verrassing van formaat dat RC Lens 6 miljoen euro - de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis - betaalde voor zijn diensten, voor een overeenkomst tot 2024. Coach Franck Haise gelooft erg in zijn kwaliteiten: duelkracht, maar vooral explosiviteit en diepgang. Alhoewel hij werd opgeleid als een specifieke nummer 9 kreeg Ganago bij OGC Nice eigenlijk nooit echt een kans op zijn voorkeurspositie.Regelmatig wordt zijn mentaliteit geloofd. 'Hij laat nooit los', weet sportjournalist Alexandre de Castro. 'Hij twijfelt aan niks. Hij speelt en traint altijd voluit, zelfs tegen de topclubs begint hij niet te beven.'De eerste resultaten spreken boekdelen, met drie goals in vier ontmoetingen als titularis. Zijn treffers tegen PSG, FC Lorient en Bordeaux zorgden voor zeges en stellen RC Lens in staat om de degradatiezone te ontlopen. Vooral de samenwerking met Gaël Kakuta verloopt voortvarend en laat het beste verhopen.Samuel Gothot