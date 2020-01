Elke week berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: vierend het nieuwe jaar in.

Het was wel het dagje in het Italiaanse topvoetbal, de dag van Driekoningen, met een aantal toppers op de affiche na een veel te korte kerstvakantie. Ook de Italiaanse Serie A heeft ontdekt dat een korte kerstvakantie misschien niet zo goed is voor de spelers die in een paar dagen de halve wereld afreizen, even terug naar hun roots, maar wel lonend is voor de interesse en de kijkcijfers.

Op Driekoningendag waren ook de actuele drie koningen in het Italiaanse topvoetbal present, én prominent.

Zlatan en Cristiano

Eerst lokte de nieuwe ster, Zlatan Ibrahimovic, voor het debuut bij zijn 'oude' club AC Milan bijna 60.000 kijkers (58.572 om precies te zijn) naar San Siro voor een duel tegen staartploeg Sampdoria. Scoren lukte niet bij zijn invalbeurt kort na de rust. Dat kwam onder meer door de uitblinkersrol van ex-Genkie Omar Colley in de bezoekende verdediging. Maar Zlatans prestatie was wel hoopgevend. Hij moet Milan uit de sportieve crisis halen (het staat momenteel op een met Hellas Verona gedeelde elfde plaats).

De tweede voetbalkoning die begin 2020 de aandacht trok, was Cristiano Ronaldo. Hij knalde er een paar uur later tegen Cagliari, dat helemaal weggeblazen werd, liefst drie binnen. Het was de vijfde opeenvolgende wedstrijd waarin hij de weg naar doel vond. En meteen zijn 36e hattrick in clubverband, waarmee hij Lionel Messi (34) nog steeds de loef afsteekt.

Na de 4-0 zege noemde Juventustrainer Maurizio Sarri de wedstrijd misschien wel de beste van zijn team over gans het seizoen. Met zijn eerste hattrick in de Serie A wipte CR7 over de nummer twee in de topschutterslijst, onze Romelu Lukaku, én over Inter, dat een paar uur voor de moeilijke uitwedstrijd bij Napoli in de rangschikking opnieuw op achtervolgen was aangewezen.

Romelu en Dries

Alleen heeft Inter met Lukaku en trainer Antonio Conte een paar figuren die niet weglopen wanneer de druk stijgt. Integendeel: zij voelen zich het best in hun vel met de rug tegen de muur.

Lukaku ramde er prompt twee in, en legde de basis voor de zege waarmee Inter zich weer naast Juve aan de top van de rangschikking hijst. Met zijn twee goals (Inter won met 1-3, zie filmpje onderaan artikel) sprong hij in de topschutterslijst weer over CR7, waar hij met 14 goals op 5 doelpunten volgt van Ciro Immobile van het sterk op dreef zijnde Lazio, intussen de afgescheiden nummer drie in de rangschikking.

Het maakt dat de nummers één, twee en drie in de rangschikking allemaal steunen op een vlot scorende centrumspits. een opvallend feit nog wel: van zijn 14 competitiegoals maakte de Rode Duivel er liefst 10 buitenshuis. Samen met zijn maatje Lautaro Martínez vormt hij het gevaarlijkste aanvalsduo buitenshuis in de Serie A, met 16 uitdoelpunten onder hun beiden.

Na de wedstrijd had Conte nogmaals lof voor de centrumspits, en hij gaf een sneer aan de voetbalkenners. 'Vandaag is iedereen lovend over Romelu, maar in het begin heb ik vreselijke dingen over hem gehoord. Romelu is een ruwe diamant die nog beter kan worden. Daarom heb ik hem altijd gewild, ook toen ik bij Chelsea, zelfs al bij Juventus was. Vandaag heb ik hem, en ik ben heel tevreden dat ik met hem mag samenwerken.'

Bij Napoli ontbrak niet alleen Koulibaly maar ook de geblesseerde Dries Mertensdie de laatste zes maanden van zijn contract in is gegaan. Verwacht wordt dat Napoli Mertens tijdens deze wintermercato niet laat gaan, en zeker niet naar een andere Italiaanse grote club. Het wil alleen spelers laten vertrekken die sportief niet aan de bak komen, en rekent op alle namen die sportief beslissend kunnen zijn, en daar hoort 'Ciro' Mertens altijd bij.

Met een achtste plaats neemt Napoli geen genoegen in een seizoen waar het nog als outsider voor de titel aan startte. Het wil geen enkel risico nemen in de strijd om Europees voetbal, waarbij alleen de vier eerste plaatsen recht geven op het zo gegeerde want lucratieve CL-ticket. Bovendien wil Napoli dit seizoen met een goeie CL-campagne een verloren jaar nog enige glans geven.

Wat daarna gebeurt met Mertens, staat nog niet vast. De kandidaat-koper Dan Friedkin die de komende weken/maanden AS Roma wil overnemen van zijn landgenoot James Pallottawil Mertens graag, maar dat zal waarschijnlijk ten vroegste in de zomer gebeuren.

Bekijk hier de twee goals van Lukaku tegen Napoli.

