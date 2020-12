Zinédine Zidane is niet van plan om op te stappen na de 2-0 nederlaag met Real Madrid dinsdag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Dat zei de Fransman na afloop van de wedstrijd. Real is door de nederlaag naar de derde plaats in zijn groep gezakt.

'We doen door. Ik zal zeker geen ontslag nemen', zei Zidane. 'We hebben in het verleden nog al moeilijke momenten overleefd, die zijn er altijd. We zijn aan een slechte reeks bezig, maar we moeten verder.'

Real geraakt al sinds 1997 telkens door de eerste ronde van de Champions League. Volgende week moet het daarvoor vol aan de bak tegen groepsleider Borussia Mönchengladbach. 'We moeten winnen en we denken alleen maar aan het overleven van deze ronde', aldus Zidane.

'We doen door. Ik zal zeker geen ontslag nemen', zei Zidane. 'We hebben in het verleden nog al moeilijke momenten overleefd, die zijn er altijd. We zijn aan een slechte reeks bezig, maar we moeten verder.' Real geraakt al sinds 1997 telkens door de eerste ronde van de Champions League. Volgende week moet het daarvoor vol aan de bak tegen groepsleider Borussia Mönchengladbach. 'We moeten winnen en we denken alleen maar aan het overleven van deze ronde', aldus Zidane.