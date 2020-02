Iker Casillas is kandidaat om de Spaanse voetbalbond te leiden. Dat maakte hij maandag bekend via Twitter.

Spaanse media meldden vorige week al dat de 38-jarige doelman een gooi zou willen doen naar het voorzitterschap van de RFEF. 'Ja, ik stel mij kandidaat voor het voorzitterschap van de Spaanse federatie', bevestigt hij. 'Samen brengen we onze federatie naar het niveau van het beste voetbal in de wereld: het Spaanse voetbal.'

Wanneer de verkiezingen zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Casillas moet het dan opnemen tegen huidig preses Luis Rubiales. Ook voormalig regeringsleider Mariano Rajoy zou een kandidatuur overwegen.

Als Casillas het haalt, betekent dat quasi zeker het einde van zijn voetbalcarrière. Op Twitter laat hij weten de voorzitter van zijn huidige club FC Porto 'op de hoogte te hebben gebracht'. 'Ik ben hem enorm dankbaar', voegt Casillas eraan toe.

De voormalige doelman van Real Madrid kreeg op 1 mei 2019 een hartaanval op training. Enkele maanden later hervatte hij de trainingen maar sinds het incident speelde de wereldkampioen van 2010 nog geen wedstrijd.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

