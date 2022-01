Een van Barcelona's grootste talenten van de voorbije jaren heeft elf bizarre maanden achter de rug. Niettemin maakte Ilaix Moriba, die vandaag (woensdag) negentien jaar wordt, deze maand op de Afrika Cup zijn debuut voor Guinee.

Door Bjorn Goorden (Voetbal International)

Door Bjorn Goorden (Voetbal International)'Ze zeggen vaak dat ik op Paul Pogba lijk, maar Sergio Busquets en Andrés Iniesta zijn de spelers die ervoor hebben gezorgd dat ik ook middenvelder wilde worden.' Als hij deze late zaterdagavond, vlak voor de aftrap van het La Liga-duel met Alavès, voorzichtig omkijkt, ziet Ilaix Moriba een van die twee voetballers over wie hij het had in gesprek met Mundo Deportivo. Een knikje, een diepe teug zuurstof, en daar gaan ze.De aanwijzingen van Busquets, keeper Marc-André ter Stegen en Ronald Koeman vanaf de zijlijn weerkaatsen tegen de lege tribunes van Camp Nou. De spanning in de benen van de debutant ebt weg en uiteindelijk doet Ilaix wat hij altijd doet. Meters maken, duels opzoeken, de balcirculatie proberen te versnellen en tegenaanvallen stoppen. Na een half uur biedt hij ploeggenoot Trincão de gelegenheid de 1-0 te maken. Met een brede grijns geeft aanvoerder Lionel Messi de tiener een schouderklopje.Nog een half uur later gaat Ilaix gigantisch in de fout, als zijn breedtepass achterin wordt onderschept en resulteert in de 2-1 van Alavés. Een paar minuten later wordt hij gewisseld en krijgt hij een high five van de trainer. Maar Koeman zou Koeman niet zijn als hij na de wedstrijd, die in 5-1 eindigt, niet vooral de nadruk legt op wat is misgegaan. 'Zulke passes mag je nooit geven', zegt de trainer tegen de pers. 'Hoe jong je ook bent.'Maar Ilaix wordt tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat het geen reden is niet blij te zijn. Na een bekerduel met Cornellà, eind januari, heeft hij nu ook in La Liga gespeeld. Hoewel hij uitstekend wordt betaald - met een jaarsalaris van een half miljoen euro - voelt hij zich voor het eerst een echte prof.'Toen mijn zoon scoorde, raakte ik volledig in shock. Ik kon niet opstaan uit mijn stoel. Alle kinderen renden door de kamer.' Mamady Kourouma moet het voor de tv meemaken, maar de blijdschap is er niet minder om. Het grote doel waar in feite het hele gezin - ook moeder Aissata Kourouma en Moriba's broers Lass en Siriki - jarenlang naartoe heeft geleefd, is nu wel bereikt. Met zijn eerste doelpunt in La Liga. Hoewel: vier dagen later debuteert hij ook nog tegen PSG in de Champions League. Maar dat valt in het niet bij wat de Kourouma Kourouma's - zijn ouders hebben toevallig dezelfde achternaam - voelen als Messi in de armen springt van de achttienjarige die Barcelona zojuist naar 0-2 tegen Osasuna heeft geschoten.De familie is van zó ver gekomen. Pa Mamady ontvluchtte zijn land Liberia rond de millenniumwisseling vanwege de burgeroorlog. Naar buurland Guinee. Niet heel veel later zag hij opnieuw reden huis en haard te verlaten. Ditmaal vanwege een economisch uitzichtloos bestaan. Ze waren straatarm. Samen met Aissata, die hij in Guinee had ontmoet, en de kinderen reisden ze naar Barcelona. Daar werd al snel alles anders, want Moriba bleek een wel heel bijzonder kind.Op piepjonge leeftijd werd hij gescout en naar La Masía gehaald. Maar in de tijd van voorzitter Josep Maria Bartomeu, die vooral op korte termijn wilde oogsten en daarom in 2019 en 2020 alleen al Frenkie de Jong, Pedri, Matheus Fernandes en Miralem Pjanic naar Camp Nou haalde, leek een debuut een utopie. Waarschijnlijk ook daarom het bedankje aan Koeman na de uitwedstrijd tegen Sevilla, een week eerder. Toen Pedri geblesseerd uitviel, koos de trainer voor de tiener die nog alles moest bewijzen. Ilaix vouwde zijn handen en maakte een kleine buiging. Zelfs het hart van een koele Groninger als Koeman zal even hebben gegloeid.'Mijn droom? Op een dag samen met Messi en Ansu Fati in het blaugrana spelen.' Ilaix heeft die woorden menig keer herhaald. Hoe geweldig het zou zijn; zij aan zij met het idool van iedere Barcelona-fan of -speler én zijn grote vriend. Met wie hij sinds zijn twaalfde in de jeugdelftallen heeft gespeeld. Ze hadden bliksemsnel een klik, de twee jongens met wortels in Guinee. De een in de voormalige Portugese kolonie, Guinee-Bissau, en de ander in het Franstalige Guinee-Conakry, maar ze voelen zich één. Van een gezamenlijk optreden in het eerste elftal komt het echter nooit. Als Fati eindelijk terugkeert van een knieblessure, heeft Ilaix al zijn laatste wedstrijd voor de Catalaanse club gespeeld. Op 22 mei 2021 in Eibar. 0-1, weer 55 minuten meegepikt. Niet lang daarvoor was hem een invalbeurt gegund tijdens de finale om de Copa del Rey tegen Athletic de Bilbao (4-0). Maar op 1 augustus wordt hij teruggezet naar Barcelona B. Van held naar paria in één zomervakantie.Waarom? Omdat hij zijn in 2022 aflopende verbintenis niet zomaar wil verlengen. Tot grote frustratie van de nieuwe voorzitter Joan Laporta. 'Dat een zelfopgeleide speler probeert te profiteren van zijn contractsituatie is onacceptabel', zegt de voormalige volgeling van Johan Cruijff. 'We begrijpen niet wat hij aan het doen is.' Koeman is vooral teleurgesteld, geeft de schuld aan de entourage rondom Ilaix en doet nog een poging zijn voormalige lieveling te behouden. 'Hij is de toekomst van de club en ik weet dat de club van hem houdt. Mijn advies is dat geld niet het belangrijkste is.'De spanning rond Ilaix loopt zó hoog op dat sommige Barça-fans hem gaan uitschelden, bedreigen en zelfs racistisch bejegenen. Het loopt dermate uit de hand dat de club zich geroepen voelt voor de verschoppeling op te komen. Tot een verzoening komt het echter nooit, en het in financieel zwaar weer verkerende Barcelona pakt wat het pakken kan. RB Leipzig legt het kroonjuweel van La Masía vlak voor de transferdeadline vast à zestien miljoen euro. Als Ilaix wordt voorgesteld, heeft hij het bijna alleen maar over zijn oude werkgever. 'Het was voor mij heel moeilijk Barcelona te verlaten. De afgelopen maanden waren de zwaarste van mijn leven. Dat geldt ook voor mijn familie. Er werden gewoon leugens verteld. We zijn altijd rustig gebleven, ook al was niet altijd alles even netjes.''Moriba eerst naar de Afrika Cup en dan weg?' We zijn ruim vier maanden verder en als het aan Bild ligt, neemt RB Leipzig alweer afscheid van Ilaix. De middenvelder heeft al een poosje de journalisten van Europa's grootste krant achter zich aan en is inmiddels gebrandmerkt als lastige jongen. De geschiedenis leert dat je van goeden huize moet komen om daar ooit nog vanaf te komen. De beschuldiging dat hij regelmatig ongeïnteresseerd aan het trainen was, werd in zekere zin bevestigd door Jesse Marsch. De Amerikaan, die tot 5 december trainer was in Leipzig, reageerde geërgerd op alle vragen waarom het supertalent nauwelijks speelde. 'Hij moet geduld hebben. Hij is pas achttien, maar wil alles. Bij ons moet je iedere minuut speeltijd verdienen.'De opvolger van de naar Bayern München vertrokken Marcel Sabitzer heeft in de eerste seizoenshelft precies honderd minuten gespeeld. Dat zijn er nog een stuk minder dan Brian Brobbey (252) en die is inmiddels verhuurd aan Ajax. De relatie met de club waar Ilaix groot werd, is te vertroebeld geraakt om nog een reële optie te zijn. Bovendien zal hij ook wel gezien hebben hoe andere La Masía-parels als Gavi en Nico hem hebben doen vergeten in Camp Nou. Hoewel RB Leipzig-chef Oliver Mintzlaff heeft verzekerd dat van een verhuur van Ilaix geen sprake zal zijn, hebben de eerste drie wedstrijden onder de nieuwe trainer Domenico Tedesco nog tot weinig enthousiasme geleid bij de Afrikaanse Spanjaard. Zelfs tijdens het zware thuisduel met Bayer Leverkusen (0-2) bleef Ilaix negentig minuten lang op de bank.Daar zat hij vorige week maandag ook tijdens het Afrika Cup-duel tussen Guinee en Malawi. In november werd zijn overstap van de Spaanse jeugdploegen naar de Syli, De Olifanten, afgerond. Het land van zijn moeder. Of de slechte ervaringen rond zijn vertrek bij Barça een rol hebben gespeeld bij zijn keuze, is niet bekend. Maar dat hij is uitgemaakt voor 'aap', zal in elk geval geen reclame hebben gemaakt voor het Spaanse nationale elftal.Zoals zo veel trainers van Europese topclubs is Tedesco niet blij met het tijdelijk ontbreken van Afrikaanse selectiespelers. Als Ilaix ook nog eens lang in het toernooi blijft, heeft hij hem pas na 6 februari terug. Dat is nog na de topper tegen Bayern. Terwijl de huidige nummer negen van de Bundesliga heel wat goed te maken heeft. Net als Ilaix. Maar dat komt er dus nog even niet van. Tegen Senegal maakte hij officiële debuut voor Guinee. In het zorgenkind zit nog altijd die wonderboy verscholen.