Ilkay Gündogan werd dit seizoen de onverwachte opvolger van David Silva en floreert bij Manchester City. Hoe komt dat?

David Silva won zaterdagavond met Real Sociedad de uitgestelde finale van de Copa Del Rey van vorig jaar. Minder dan een jaar geleden verliet de Spanjaard Manchester City als een clublegende. Hoewel hij al 34 jaar oud was, bleef hij met zes goals en tien assists waardevol als spelmaker voor de ploeg van Pep Guardiola. Om hem op te volgen werd volop gespeculeerd dat Bernardo Silva, Phil Foden of zelfs een nieuwkomer die plek zou innemen. Niets was minder waar.De Duitse Ilkay Gündogan, een stijlvolle box-to-box, werd ietwat onverwacht titularis als linker centrale middenvelder in Guardiola's driemansmiddenveld. Dat heeft te maken met een specifieke vaardigheid: La Pausa, weer zo'n exotische hipsterterm die een voetbalconcept veel beter uitlegt dan het cliché 'vista hebben'. Het is een Spaanstalige term die refereert naar - hoe kan het ook anders - een pauze. Het betreft een spelmaker die vlak voordat hij passt, even een extra baltoets doet of zijn loopbeweging een milliseconde vertraagt om zijn opties te overzien en de vrije of vrijlopende man te vinden. 'Zij zijn degenen die de bal nooit verliezen in het centrum. Ze organiseren hun eigen team en destabiliseren de tegenstander', vertelde Juanma Lillo, City's assistent-trainer, aan The Athletic.Niet iedere speler bezit die eigenschap, die wel aangeboren lijkt. David Silva kan het, Xavi kon het, net zoals Toni Kroos en ook Bruno Fernandes van Manchester United het heeft. Foden, Bernardo Silva en zelfs Kevin De Bruyne hebben het niet of in mindere mate. Zij creëren positieve chaos. Exact daarom koos Pep voor Gündogan, want die legt het spel ook even stil. HarmonieAlles draait om balans en naast KDB had Guardiola iemand nodig die het spel af en toe een fractie van een seconde kan pauzeren. Ook Gündogan zelf deelt die visie: 'Je kunt geen ploeg hebben met allemaal dezelfde types. Er is een harmonie nodig.'In maart noemde zijn Spaanse oefenmeester Gündogan nog 'een van de meest intelligente spelers die hij ooit zag'. Tijdens zijn periode bij Bayern München wilde hij de Duitse middenvelder van Dortmund al naar de Rekordmeister halen, wat toen niet lukte, dus nam hij Gundo in 2016 maar mee naar Manchester. Ook bij de Borussen bracht de nummer 8 onder Jürgen Klopp en Thomas Tuchel rust in hun georkestreerde chaos.Tussen eind november en begin maart speelden de Citizens 28 wedstrijden zonder nederlaag op een rij, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de Duitser. 'Hij speelde in Dortmund al zoals hij nu speelt, maar het is wellicht de eerste keer dat hij zo lang onafgebroken kan voetballen omdat hij veel blessureleed heeft gekend', vertelde Klopp in februari over zijn voormalige middenvelder. 'Het verbaast me absoluut niet.'Dichter bij de spitsen'De doelpunten verrassen me wel', zei Klopp. Offensieve productie was de voornaamste reden om te twijfelen aan hem als opvolger van David Silva. Met 16 doelpunten is Gündogan dit seizoen wel verbazingwekkend de clubtopschutter, terwijl de intrinsieke creativiteit en de laatste pass voornamelijk worden opgevangen door Sterling, Foden of Mahrez vanop de flank. Hij is vanzelfsprekend geen één-op-ééntype, daarvoor kijkt City de komende jaren allicht nog verder op de transfermarkt.Mede door blessures van Fernandinho en Kevin De Bruyne speelde hij een positie lager of in een duo met Rodri. Ook in de beginfase van dit seizoen was dat zo, maar zo hadden de Sky Blues minder controle hoog op het veld en draaide het niet even vlot. Pas in november besloot Guardiola hem in de 'Silva-rol' te posteren en loste hij de defensieve dekking op door Cancelo of Zinchenko als inverted wingback te gebruiken. Sindsdien scoort hij aan de lopende band en domineert zijn ploeg de Premier League zoals in het seizoen 2017/18.'Als defensieve middenvelder is het natuurlijk moeilijker om te scoren', begon Guardiola na de 3-0-overwinning tegen Tottenham Hotspur. 'Maar nu speelt hij dichter bij de spitsen en hij heeft een ongelofelijk gevoel voor loopacties in het penaltygebied', verklaart de trainer. 'Ilkay zou zelfs als een valse 9 kunnen spelen', lachte de Spanjaard.