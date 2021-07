In beeld: dit waren onze momenten van het EK

Op twee uur van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland in Sint-Petersburg zitten we in de perszaal te kijken naar Denemarken-Finland. Plotseling wordt het doodstil in de ruimte, Eriksen wordt gereanimeerd op het veld na een hartstilstand. Even later gaat hij naar het ziekenhuis en de geruchtenmolen komt op gang. Hij zou dood zijn, de match zou niet meer hervatten en het is ook niet zeker of België nog begint aan zijn match. Maar dan goed nieuws, hij is bij bewustzijn. De Rode Duivels gaan spelen. Tegen de Belgen zijn ze heer en meester, maar verliezen ze nog. Na twee wedstrijden nog geen punt. Maar dan voltrekt het mirakel zich: Denemarken gaat gewoon helemaal door tot in de halve finale. En vooral, Eriksen verlaat het ziekenhuis terug.