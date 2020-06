In 2015 realiseerde hij de transfer van zijn leven met zijn overstap van Atlético Madrid naar Barcelona, maar sindsdien is Arda Turan in de vergetelheid geraakt.

Arda Turan had de wereld aan zijn voeten in 2014. De aanvallende middenvelder van Atlético Madrid zat op de top van zijn kunnen, had met Atlético net de Spaanse titel veroverd en stond in de finale van de Champions League.

Door de Engelse krant The Guardian werd hij zelfs opgenomen in de top 100 van beste voetballers ter wereld en hij stond op de shortlist voor het UEFA Team van het Jaar.

De grote droom

Het seizoen erop, 2014/15, was het net wat minder voor Atlético Madrid, maar de Turk stond al lang in de belangstelling van de allergrootste clubs ter wereld. Uiteindelijk werd het in juli 2015 Barcelona dat hem overkocht voor 34 miljoen euro en bonussen.

'Ik wist niet dat ik toen naar Barcelona ging', vertelde Arda Turan aan het Spaanse Sport enkele weken geleden. 'Mijn makelaar vertelde me enkel dat ik ergens getekend had, maar ik wist niet waar. Ik dacht dat het Bayern was, nadat ik het jaar ervoor Manchester United had afgewezen. Een paar weken later viel er een document uit de tas van mijn agent met het logo van Barcelona. Ik was enorm blij dat Barça me aangeworven had.'

Bij de blaugrana werd de Turkse aanvaller met open armen ontvangen door coach Luis Enrique. Maar door een boete van de UEFA kon Turan pas in januari zijn debuut maken. Barcelona had namelijk de regels voor het contacteren van jeugdspelers overtreden waardoor nieuwe spelers pas in januari mochten debuteren.

Eenmaal vertrokken, deed Turan het best goed bij Barcelona. Als invaller was hij vaak beslissend met een goal of assist en hij kwam goed overeen met Lionel Messi en Luis Suárez.

Jammer genoeg was dat niet het geval met de opvolger van Luis Enrique, Ernesto Valverde, die in 2017 overnam. De coach liet Turan links liggen en na een half jaar vertrok Turan naar het Turkse Istanbul Basaksehir voor een uitleenbeurt van 2,5 seizoenen. 'Valverde had me nauwelijks speelkansen gegeven, terwijl ik het seizoen ervoor 13 assists had gegeven, enkel Messi en Suárez deden beter', vertelde Turan later gefrustreerd aan de Spaanse media.

Turan kwam 55 keer in actie voor de blaugrana waarin hij 15 keer scoorde en 11 assists gaf. © GETTY

Van kwaad naar erger

Ook op internationaal vlak was 2017 geen topjaar voor Turan. Bij de terugvlucht van een interland met Turkije viel de aanvaller een sportjournalist aan en probeerde hem zelfs te wurgen. Achteraf bekende Turan geen enkele spijt te hebben van het voorval en verliet de Turkse nationale ploeg.

Twee maanden later keerde hij echter alweer terug, toen bondscoach Fatih Terim vertrok en opvolger Mircea Lucescu hem ompraatte. Ondertussen zit hij daar ook alweer aan 100 caps.

Bij Basaksehir begon Turan veelbelovend, maar na enkele wedstrijden volgde al een monsterschorsing. De Turkse aanvaller duwde een assistent-scheidsrechter en moest 16 wedstrijden aan de kant blijven, wat later werd teruggeschroefd naar 10 matchen.

Daarna ging het van kwaad naar erger voor het Turkse enfant terrible. Turan kreeg in twee jaar nauwelijks kansen: hij kwam, meestal als invaller, slechts in 39 wedstrijden in actie.

Bovendien hangt er hem ondertussen een celstraf van 2 jaar en 8 maanden boven het hoofd, wegens illegaal wapenbezit en openlijke geweldpleging. Dat kwam door een ruzie met de Turkse zanger Berkay Sahin in 2018.

Turan zou wat geflirt hebben met de vrouw van Sahin in een discotheek, waarop Sahin verhaal kwam halen en uiteindelijk werd afgevoerd met een gebroken neus. En het ging nog verder, want de ondertussen 33-jarige Turk ging Sahin opzoeken in het ziekenhuis... met een geweer. Uiteindelijk zal Turan de celstraf niet moeten uitzitten, maar dan mag hij vijf jaar lang geen misdaden meer begaan.

Fortuna Sittard?

Ondertussen zit Arda Turan al terug bij Barcelona. In januari had de Turk de uitleenbeurt zelf stopgezet, maar spelen bij Barça mag hij niet doen. Bij de Spaanse kampioen heeft Turan nu nog een contract van 1 week, tot eind juni.

'Momenteel ben ik nog een Barcelonaspeler en dat was een wederzijdse keuze', liet Turan al weten. 'Ik wil zelf ook nog graag het contract verlengen, maar ik wil hier volgend jaar niet spelen. Liefst zou ik terug een ander Europees land willen proberen en zou ik Turkije nog even links willen laten liggen.'

Wat is dan de volgende stap voor Turan? Ondanks het feit dat hij Turkije even moe is, is Galatasaray nog altijd een van zijn droombestemmingen om op pensioen te gaan. Turan werd er namelijk opgeleid en kende er zijn doorbraak na een goed EK van 2008 alvorens hij in 2011 naar Atlético ging.

'Als Galatasaray belt, dan teken ik meteen zonder voorwaarden', liet Turan in datzelfde interview weten. Alleen zit daar nu nog coach Fatih Terim, met wie hij niet bepaald een goede band heeft.

Dan maar naar Nederland? Dat zou zomaar kunnen. Maar dan zou het niet zijn voor de grote clubs zoals Ajax, PSV en Feyenoord, maar voor... Fortuna Sittard. Daar gaat binnenkort de Turkse mediatycoon Acun Ilicali flink investeren en die zou maar al te graag Turan erbij hebben. Dat zou pas een verrassende wending zijn voor de ooit zo grote voetballer.

