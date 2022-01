Amateurclub FC Versailles speelt zaterdagavond in de 1/8 finales van de Franse beker tegen Toulouse. Dat zal niet in eigen huis gebeuren, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Een 350 jaar oud paleis gooit namelijk roet in het eten.

Het domein is in totaal 8 miljoen m² groot, jaarlijks komen er 20 miljoen bezoekers naartoe en het zou volgens hedendaagse historici in totaal tussen de 200 à 300 miljard euro hebben gekost. Het zijn maar enkele cijfers over het imposante paleis van Versailles. U bent er toch ook al geweest om er te genieten van de pracht en praal van de Spiegelzaal of om een dagje te verdwalen in de gigantische tuinen?Maar wist u ook dat het dorpje Versailles een eigen voetbalclub heeft? FC Versailles is een amateurclub die uitkomt in de Franse vierde klasse. En het beleeft dit seizoen een droomcampagne in de Franse beker, waar het al tot in de 1/8 finales raakte en het daarin zaterdagavond mag opnemen tegen tweedeklasser FC Toulouse.Het duel moest om 16u15 doorgaan in het eigen Montbauronstadion, dat plaats biedt aan 6200 toeschouwers. Een topaffiche dus voor de supporters, maar de Franse voetbalbond besliste dat de wedstrijd niet mag doorgaan in Versailles. Het kleine stadion heeft namelijk geen verlichting, waardoor de spelers na een tijd in het donker zouden moeten voetballen.Er zijn enkele redenen aan te halen voor dat probleem. Zo zou Lodewijk XIV zelf tijdens zijn regeerperiode in de 17e eeuw een wet hebben opgesteld die verbood dat er binnen een straal van vijf kilometer van het paleis een andere lichtbron mag zijn. Met andere woorden, dat iets anders het zicht van de bezoekers zou wegtrekken van het immense paleis. Maar hoe zou je dan kunnen verklaren dat er lantaarns zijn in de straten van het nabijgelegen dorpje, waarvan de dorpskern zo goed als voor het paleis ligt?Er moet dus een andere oorzaak zijn voor het gebrek aan licht bij FC Versailles. In 1979 werd het paleis UNESCO-werelderfgoed. Een logische beslissing, maar in het contract werd ook opgesteld dat niet alleen het kasteel, maar ook het uitzicht vanuit de kamers werelderfgoed werd. Dat betekent zoveel als dat er binnen een straal van 5 kilometer geen aanpassingen mochten worden gedaan aan de natuur of de gebouwen. Een renovatie mag nu natuurlijk wel, maar iets hoger bouwen, is uitgesloten. Het stadion van FC Versailles is echter pas tien jaar later gebouwd, toen FC Versailles werd opgericht. Dat de club zijn eigen arena dicht bij het paleis mocht neerzetten, vormde geen probleem. Door de bossen kon je het toch niet zien. Maar verlichting was een ander paar mouwen. De lichtpalen zouden namelijk ver boven de bomen uitkomen, wat het uitzicht 'erg' zou veranderen. FC Versailles vroeg nog wel om de wedstrijd te vervroegen, net zoals het eerder al mocht in de Franse beker. Maar dat lukte niet door tv-rechten. En de wedstrijd verhuizen naar een ander stadion in de buurt, verliep ook niet van een leien dakje, want alle andere stadions waren al volzet of kostten te veel om te huren. Voor het kleine clubje is het probleem al even een bron van frustratie, maar in vierde klasse worden alle wedstrijden mooi op de middag gespeeld. Alles is voorlopig dus wel in orde, maar wat als het binnenkort zou promoveren naar de derde klasse? Dan zou FC Versailles wel in de problemen raken, want daar worden's avonds wedstrijden gespeeld. De club zoekt dan ook al een tijdje naar een nieuw stadion of een andere grond om op te bouwen. Maar wel eentje die ver genoeg van het paleis ligt, zodat de club eindelijk uit de schaduw van de zonnekoning kan stappen.