Weet er iemand dat de nieuwe Russische voetbalcompetitie in alle stilte weer is begonnen? Vorig weekend werd de eerste speeldag afgewerkt. Sport/Voetbalmagazine sprak met Boris Bogdanov, voorheen bij Sport Express en nu voetbalverslaggever voor de Russische website Argumenti Nedeli (Weekly Arguments).

1. Vorige week startte bijna onopgemerkt de nieuwe Russische competitie, onder een nieuwe naam ook. Welke impact hadden de gebeurtenissen van de afgelopen maanden op het Russische voetbal en wat viel je bij de start op?

Bogdanov: 'Dat de supercup tussen kampioen Zenit en bekerwinnaar Spartak Moskou toch voor een vol huis werd gespeeld.'

'Het meest opvallend vond ik dat weinig buitenlanders gebruikmaakten van de nieuwe regel waarbij de FIFA hen toelaat om tot 1 juli 2023 hun contract bij hun Russische club op te zeggen en vrij aan te sluiten bij een club in een ander land. Dat betekent dat Russische clubs niets voor hen krijgen en dat het voor trainers niet simpel is om een ploeg te bouwen, wetende dat spelers van het ene op het andere moment weg kunnen gaan, zonder de garantie dat ze waardig vervangen zullen worden. Maar de meeste buitenlanders die niet in maart vertrokken, bleven in Rusland. Misschien gaan ze ervan uit dat de situatie dit seizoen opgelost geraakt, misschien hadden ze geen alternatieven, misschien verdienen ze hier nog altijd goed geld.'

'Zenit bijvoorbeeld heeft nu zeven Brazilianen. Bij Spartak heb je onder meer nog een Nederlander, Quincy Promes (en ook een Belg, verdediger Maximiliano Caufriez, nvdr) en de Poolse international Maciej Rybus. Hij stapte over van Lokomotiv, ondanks de dreiging van de Poolse bond om hem niet meer op te roepen voor de nationale ploeg - maar hij heeft een Russische vrouw.'

'Bij Zenit zit nog steeds Anatoly Tymosjtsjoek, de vroegere Oekraïense spits, die nu assistent-coach is. Vier eersteklasseclubs hebben ook een buitenlandse coach. Buitenlanders worden voortaan betaald in roebels en niet meer via buitenlandse financiële constructies. Spelen in een geïsoleerd land is niet interessant voor buitenlanders die zich hier de voorbije jaren vooral via Europees voetbal in de kijker wilden spelen. Die aantrekkingskracht is nu weg. Dat heeft ook een impact op de competitie zelf. Voortaan telt alleen de eerste plaats, niet meer de tweede, derde of vierde die recht gaven op Europees voetbal en de daaraan verbonden inkomsten.'

'De sponsor van de competitie, de bank Tinkoff, genoemd naar de Russische stichter, is getroffen door de sancties. Mir, de nieuwe hoofdsponsor, is het Russische alternatief voor kredietkaarten nu MasterCard en Visa hier niet meer zijn.'

2. Verrassend vorig jaar waren de tweede plaats van Sotsji, de tiende plaats van traditieclub Spartak Moskou en de degradatie van Roebin Kazan, toch een naam. Wat verwacht je dit seizoen?

Bogdanov: 'Dat Zenit, dat de voorbije vier seizoenen kampioen werd, zijn vijfde opeenvolgende titel pakt. CSKA Moskou verloor veel sterkhouders en bouwt aan een nieuw team, ook Dinamo Moskou verloor sterkhouders en heeft een nieuwe trainer. Spartak Moskou, de populairste club, eindigde slechts als tiende. Ze hebben met de voorzitter van Lukoil een van de rijkste mensen van de wereld als eigenaar, maar het is een erg chaotische club geworden, met veel trainers- en managerswissels. Men fluistert dat de jonge vrouw van de eigenaar haar invloed laat gelden op sportief vlak en botst met de andere beheerders. Ze trokken nu een nieuwe trainer aan, een onbekende Spanjaard. Roebin Kazan zag afgelopen winter na het uitbreken van het conflict met Oekraïne een aantal belangrijke buitenlanders vertrekken en kon dat niet meer opvangen.'

'Sotsji is een nieuwe en tegelijk een oude naam in het Russische voetbal. Het is een oude club uit de Sovjet-Unie die nieuw leven werd ingeblazen toen Boris Rotenberg, een van Poetins beste vrienden, de club in 2015 overnam en in 2018 naar Sotsji verhuisde. De oude club, Dinamo Leningrad of Dinamo Sint-Petersburg, was een van de traditieclubs in de Sovjet-Unie, die zeventien jaar in de hoogste klasse voetbalde maar na 1963 langzaam afzakte en in derde klasse was beland toen ze overgenomen werd. Ze hebben geld en een goeie trainer, die een mooie mix maakte van elders afgeschreven spelers en jong talent, maar ik denk niet dat ze Zenit kunnen bedreigen voor de titel.'

3. Hoe zit het met de nationale ploeg?

Bogdanov: 'Die speelt op dit moment geen wedstrijden meer. Ze zoeken tegenstanders, maar dat is moeilijk. Dat is ook geen goeie zaak voor de vele nieuwe, jonge Russische voetballers, die nu wel meer kansen krijgen maar de prikkel missen om zich te tonen voor de nationale ploeg.'

Door Geert Foutré

1. Vorige week startte bijna onopgemerkt de nieuwe Russische competitie, onder een nieuwe naam ook. Welke impact hadden de gebeurtenissen van de afgelopen maanden op het Russische voetbal en wat viel je bij de start op?Bogdanov: 'Dat de supercup tussen kampioen Zenit en bekerwinnaar Spartak Moskou toch voor een vol huis werd gespeeld.''Het meest opvallend vond ik dat weinig buitenlanders gebruikmaakten van de nieuwe regel waarbij de FIFA hen toelaat om tot 1 juli 2023 hun contract bij hun Russische club op te zeggen en vrij aan te sluiten bij een club in een ander land. Dat betekent dat Russische clubs niets voor hen krijgen en dat het voor trainers niet simpel is om een ploeg te bouwen, wetende dat spelers van het ene op het andere moment weg kunnen gaan, zonder de garantie dat ze waardig vervangen zullen worden. Maar de meeste buitenlanders die niet in maart vertrokken, bleven in Rusland. Misschien gaan ze ervan uit dat de situatie dit seizoen opgelost geraakt, misschien hadden ze geen alternatieven, misschien verdienen ze hier nog altijd goed geld.''Zenit bijvoorbeeld heeft nu zeven Brazilianen. Bij Spartak heb je onder meer nog een Nederlander, Quincy Promes (en ook een Belg, verdediger Maximiliano Caufriez, nvdr) en de Poolse international Maciej Rybus. Hij stapte over van Lokomotiv, ondanks de dreiging van de Poolse bond om hem niet meer op te roepen voor de nationale ploeg - maar hij heeft een Russische vrouw.''Bij Zenit zit nog steeds Anatoly Tymosjtsjoek, de vroegere Oekraïense spits, die nu assistent-coach is. Vier eersteklasseclubs hebben ook een buitenlandse coach. Buitenlanders worden voortaan betaald in roebels en niet meer via buitenlandse financiële constructies. Spelen in een geïsoleerd land is niet interessant voor buitenlanders die zich hier de voorbije jaren vooral via Europees voetbal in de kijker wilden spelen. Die aantrekkingskracht is nu weg. Dat heeft ook een impact op de competitie zelf. Voortaan telt alleen de eerste plaats, niet meer de tweede, derde of vierde die recht gaven op Europees voetbal en de daaraan verbonden inkomsten.''De sponsor van de competitie, de bank Tinkoff, genoemd naar de Russische stichter, is getroffen door de sancties. Mir, de nieuwe hoofdsponsor, is het Russische alternatief voor kredietkaarten nu MasterCard en Visa hier niet meer zijn.'2. Verrassend vorig jaar waren de tweede plaats van Sotsji, de tiende plaats van traditieclub Spartak Moskou en de degradatie van Roebin Kazan, toch een naam. Wat verwacht je dit seizoen?Bogdanov: 'Dat Zenit, dat de voorbije vier seizoenen kampioen werd, zijn vijfde opeenvolgende titel pakt. CSKA Moskou verloor veel sterkhouders en bouwt aan een nieuw team, ook Dinamo Moskou verloor sterkhouders en heeft een nieuwe trainer. Spartak Moskou, de populairste club, eindigde slechts als tiende. Ze hebben met de voorzitter van Lukoil een van de rijkste mensen van de wereld als eigenaar, maar het is een erg chaotische club geworden, met veel trainers- en managerswissels. Men fluistert dat de jonge vrouw van de eigenaar haar invloed laat gelden op sportief vlak en botst met de andere beheerders. Ze trokken nu een nieuwe trainer aan, een onbekende Spanjaard. Roebin Kazan zag afgelopen winter na het uitbreken van het conflict met Oekraïne een aantal belangrijke buitenlanders vertrekken en kon dat niet meer opvangen.''Sotsji is een nieuwe en tegelijk een oude naam in het Russische voetbal. Het is een oude club uit de Sovjet-Unie die nieuw leven werd ingeblazen toen Boris Rotenberg, een van Poetins beste vrienden, de club in 2015 overnam en in 2018 naar Sotsji verhuisde. De oude club, Dinamo Leningrad of Dinamo Sint-Petersburg, was een van de traditieclubs in de Sovjet-Unie, die zeventien jaar in de hoogste klasse voetbalde maar na 1963 langzaam afzakte en in derde klasse was beland toen ze overgenomen werd. Ze hebben geld en een goeie trainer, die een mooie mix maakte van elders afgeschreven spelers en jong talent, maar ik denk niet dat ze Zenit kunnen bedreigen voor de titel.'3. Hoe zit het met de nationale ploeg?Bogdanov: 'Die speelt op dit moment geen wedstrijden meer. Ze zoeken tegenstanders, maar dat is moeilijk. Dat is ook geen goeie zaak voor de vele nieuwe, jonge Russische voetballers, die nu wel meer kansen krijgen maar de prikkel missen om zich te tonen voor de nationale ploeg.'Door Geert Foutré