Paolo Maldini werd door onze redactie gekozen als beste Italiaanse voetballer ooit. Hier alvast enkele opmerkelijke cijfers die illustreren waarom dat zo is...

1 club slechts kende hij in zijn hele carrière, jeugdopleiding inbegrepen.

3 was zijn rugnummer, dat na zijn afscheid in 2009 niet meer toegekend werd bij AC Milan.

4 keer nam hij deel aan een WK-eindronde, 3 keer aan een EK.

5 keer won hij met AC Milan de Champions League.

7 keer werd hij Italiaans kampioen.

8 keer speelde hij de finale van de Champions League, waardoor hij samen met Gento (Real Madrid) recordhouder is. Gento won wel zes keer de finale, Maldini vijf keer.

16 jaar en 208 dagen was hij toen hij in 1985 debuteerde in eerste klasse.

23 wedstrijden werkte hij met Italië af op een WK-eindronde. Geen Italiaan deed beter.

24 jaar speelde hij onafgebroken in eerste klasse.

26 prijzen won hij met AC Milan.

41 jaar was hij toen hij in 2009 de schoenen aan de haak hing.

74 interlands lang (acht jaar) droeg hij de kapiteinsband van Italië.

126 keer droeg hij de trui van de Squadra Azzurra, van 1988 tot na het desastreuze WK in 2002.

174 Europese wedstrijden heeft hij op zijn actief. Daarmee was hij recordhouder tot Iker Casillas hem in 2017 voorbijstak.

647 wedstrijden werkte hij af in de Serie A. Dat record staat nog steeds.

902 keer droeg hij het shirt van AC Milan, alle wedstrijden (competitie, Europees, beker) inbegrepen.

