De FIFA leek de voorbije maanden vol in te zetten op een WK om de twee jaar, maar voorzitter Gianni Infantino heeft daar donderdag op het FIFA-congres in Doha een draai aan gegeven en duidelijk gemaakt dat de Wereldvoetbalbond enkel de 'haalbaarheid' van een tweejaarlijks WK liet onderzoeken. De Zwitserse Italiaan wil werk maken van een 'compromis'.

De FIFA liet de afgelopen maanden een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een WK om de twee jaar in plaats van de huidige vierjaarlijkse cyclus. Arsène Wenger, de voormalige Arsenal-coach die nu FIFA-chef van internationale voetbalontwikkeling is, zei onder meer dat hij '100 procent overtuigd' is van deze stap. Maar het idee krijgt bakken kritiek, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA.

Donderdag op het FIFA-congres, daags voor de loting voor het WK 2022 in Qatar, ging Infantino dieper in op de materie, waarbij hij de rol van de FIFA minimaliseerde. 'Laat ik heel duidelijk zijn: de FIFA heeft nooit een tweejaarlijks WK voorgesteld', zei de preses in Doha, waar het hete hangijzer niet op de officiële agenda stond. 'Het laatste FIFA-congres (in 2021, red.) stemde ermee in om de haalbaarheid van een WK om de twee jaar te bestuderen. De FIFA heeft niets voorgesteld. Zij kwam alleen tot de conclusie dat het haalbaar was. De volgende fase is overleg, om een overeenkomst te vinden en compromissen te sluiten.'

Infantino voor derde termijn

Tijdens dezelfde meeting maakte Infantino ook bekend dat hij voor een derde keer verkozen wil worden tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond. De 52-jarige Zwitserse Italiaan, jurist van opleiding, kwam in 2016 aan het hoofd van de FIFA, toen de FIFA geplaagd werd door een enorm corruptieschandaal. Voordien was hij secretaris-generaal bij de Europese voetbalbond (UEFA).

Infantino was bij de FIFA de opvolger van de gecontesteerde Sepp Blatter, die pas een jaar eerder herkozen was maar zich onder grote druk genoodzaakt zag op te stappen. In 2019 werd Infantino herkozen, hij was toen de enige kandidaat. Momenteel hebben zich evenmin tegenkandidaten aangediend. Infantino mikt op een derde en laatste termijn van vier jaar tijdens het verkiezingscongres dat begin 2023 voorzien is. Tot vier maanden voor het congres kunnen anderen zich kandidaat stellen

