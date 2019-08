Vannacht werd in het Banc of California Stadion de tweede derby van Los Angeles gespeeld. Titelconcurrenten LA FC (met topschutter Carlos Vela) en LA Galaxy (met ster Zlatan Ibrahimovic) hielden elkaar in evenwicht na een intense 3-3.

Erg spannend is het niet meer in de Western Conference van de Major League Soccer, de Amerikaanse eerste klasse van het voetbal. Los Angeles FC domineert de competitie sinds speeldag 1 en liep ondertussen al negentien punten uit op de eerste achervolgers: Seattle Sounders FC en Real Salt Lake. LA Galaxy toonde de afgelopen maanden eindelijk opnieuw wat van z'n pluimen na jaren van slabakken. Onder impuls van een ontketende Zlatan Ibrahimovic en dirigent Jonathan Dos Santos kampeerden ze voor de derby op plaats drie.

Tweemaal Ibra

De wedstrijd startte met een furieus openingskwartier. Ibra had nog geen twee minuten nodig om de score te openen. Hij ontving een verdedigingsontmantelende steekbal van Cristian Pavón. De Argentijnse international wordt geleend van de Boca Juniors voor anderhalf jaar en moet Zlatan van assists voorzien, iets wat hij gisteren met plezier demonstreerde.

Tien minuten later was alles echter te herdoen voor de Galaxy. Na een diepe voorzet van Steven Beitashour, knikte Diego Rossi de bal terug voor doel. Keeper David Bingham kon er maar half zijn hand tegen zetten en als een duivel uit een doosje dook Latif Blessing op. 1-1 na twaalf minuten.

Wie toen dacht even het toilet op te zoeken, miste echter al de tweede goal van Ibrahimovic. De Zweed nam een dieptepass van Fabio Álvarez perfect mee, omspeelde doelman Tyler Miller en legde z'n 22ste van het seizoen in het mandje. Al rook het doelpunt een beetje naar buitenspel, maar de VAR zag het anders. Vier minuten later zette Pavón met zijn eerste voor Galaxy zijn ploeg volledig op rozen.

Nieuwe DP

De leider bleef niet bij de pakken zitten. Net voor de rust scoorde Blessing met zijn tweede goal de aansluitingstreffer na een geblokkeerd schot van Carlos Vela, die eigenlijk niet echt z'n avond kende. Toch wist de Mexicaan na de koffie de bordjes snel gelijk te hangen. Een echte sluipschutter pikt altijd z'n doelpuntje mee natuurlijk. Het bracht zijn totaal op 27 rozen dit seizoen. Nadien mocht hij rusten voor kersvers Designated Player van LAFC: Brian Rodríguez.

De 19-jarige Uruguayaan toonde zich het bedrijvigst in het laatste halfuur, waarbij de thuisploeg hun buren volledig wegdrukte. Een goal kwam er niet meer van, ondanks in totaal 27(!) schoten. In de 94ste minuut was Zlatan nog dicht bij de winner, maar zijn schot ging net naast.

Met zeven op zes punten

Het gelijkspel brengt LAFC een stap dichter bij de Conference-titel, terwijl LA Galaxy twee concurrenten over hen zag springen. Het belooft nog een spannende strijd te worden om de play-offplaatsen, waar de top zeven van elke Conference kans op maakt. In het Westen telt het verschil tussen plaats twee en plaats acht slechts zes punten, met nog 21 punten te verdienen. Met een overwinning tegen Minnesota United kan LAFC zich volgende week alvast tot één van de twee kampioenen kronen van de reguliere competitie.