Inter Milaan en Chelsea hebben een principe-akkoord bereikt over de transfer van Rode Duivel Romelu Lukaku. Dat weet de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

Inter heeft een bod van 115 miljoen euro aanvaard. Over bonussen en betalingsmodaliteiten zou nog onderhandeld worden. Enkele dagen terug was Chelsea bereid tot 100 miljoen euro te gaan, Inter vroeg 120 miljoen en wou niet weten van spelers als Marco Alonso of Davide Zappacosta als pasmunt.

Voor Lukaku zou het een terugkeer naar Chelsea betekenen. In 2011 verliet hij zijn jeugdclub RSC Anderlecht voor de Londense club. Tot een doorbraak bij zijn favoriete ploeg kwam het destijds niet. Na uitleenbeurten aan West Bromwich (2012-2013) en Everton (2014) werd Lukaku door die laatste club overgenomen van Chelsea. In 2017 verkaste de spits van Everton naar Manchester United, dat hij twee jaar later voor Inter Milaan verliet.

Afgelopen seizoen hielp hij Inter met 24 doelpunten en 11 assists aan een eerste landstitel sinds 2010. 115 miljoen euro mag dan geen record zijn, als alle transferbedragen voor Lukaku opgeteld worden, wordt hij wel 's werelds duurste speler. Momenteel is de Braziliaan Neymar dat met 310 miljoen euro. Lukaku zou aan 327,5 miljoen komen.

