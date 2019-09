Hoe verliepen de eerste weken van Romelu Lukaku bij Inter Milaan? Sport/Voetbalmagazine ging afgelopen weekend poolshoogte nemen in de Noord-Italiaanse stad.

Sport/Voetbalmagazine woonde afgelopen weekend het competitieduel tussen Inter en Udinese bij. Een avond waarop Romelu Lukaku nog eens kon zien wat een doorsnee wedstrijd in de Serie A voor een diepe spits inhoudt. Dat is met name beuken, duwen, trekken, uit de omhelzing van een verdediger geraken, wachten op die ene fout of die ene onoplettendheid, en een zeldzaam gaatje zoeken tegen een uitstekend georganiseerde tegenstander die ook met een man minder en eenmaal op achterstand de gelederen achterin gesloten houdt. Pokeren doet men in het calcio immers niet. Italiaans voetbal is schaken waarbij men behoedzaam schuift met de stukken.

Het eerste kwartier zit Lukaku nog goed in de match. Hij blijft aanspeelbaar, houdt de bal bij, die hij een paar keer aflegt of naar de flanken doorspeelt. Gaandeweg krijgt Sebastien De Maio, twee jaar geleden even aan de slag bij Anderlecht, hem in zijn greep. Wanneer de spits even na het uur met rugpijn vervangen wordt, nadat hij steeds meer rechtstreekse duels verloor, en zonder dat hij ook maar één keer op doel heeft kunnen besluiten, is hij al een tijdje niet meer in beeld geweest.

Antonio Conte, die tijdens de wedstrijd als een bezetene op en neer loopt en evenveel kilometers op de teller heeft als sommige van zijn spelers, is na de match de rust zelf. Hij is tevreden met de inzet van de spelers in een match waarin de thuisploeg 64 procent balbezit had. Over de integratie van Lukaku, in de kranten 's anderdaags de Interspeler met de laagste quotering, toonde hij zich in de aanloop naar de wedstrijd lovend. 'Romelu is op de best mogelijke manier op de planeet Inter aangekomen. Nederig, beschikbaar en met de glimlach. Hij is een waardevolle jongen die zich ter beschikking stelt van het team. Hij moet niet per se zelf willen scoren, hij kan zo veel meer. Zijn eerste gedachte is het welzijn van het team.'

In zijn twee laatste competitiewedstrijden ontdekte Romelu Lukaku de twee problemen waar hij dit seizoen in het Italiaanse voetbal moet tegen optornen. Tegen Udinese waren dat de gesloten verdedigingen en het gebrek aan ruimte, op Cagliari de oerwoudgeluiden die men er in een groot deel van het Italiaanse voetbal nog altijd bij vindt horen.

(Geert Foutré)

