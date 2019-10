Gisteravond/dinsdagavond boekte Conte een nieuwe zege met zijn Inter (2-1 tegen Brescia), maar toch was de Italiaan na de wedstrijd niet te spreken: 'Ik heb te weinig spelers om dit vol te houden.'

De leiding in de Serie A is voorlopig voor het Inter van Antonio Conte en Romelu Lukaku. Na tien wedstrijden staan de nerazzurri 2 punten voor Juventus, maar die hebben wel nog een match tegoed vanavond/woensdagavond tegen Genoa. Dat Inter het voorlopig zo goed doet, is op zich al een hele prestatie en een groot succes. Dat de club het Juventus heel het seizoen moeilijk zal maken, gelooft Conte echter niet.

'Onze motor draait iedere week, iedere match maximaal. Dat kan niet lang meer duren', vertelde Conte na de match aan Sky Sport Italia. 'Tegenwoordig, met deze kern, ben ik tevreden met ieder resultaat, want we spelen nagenoeg altijd met dezelfde spelers en ze beginnen stilaan uitgeput te raken. Vandaag tegen Brescia worstelden ze allemaal. Het was dan ook al onze vierde wedstrijd in negen dagen. Zo kan het niet blijven duren.'

Een reactie van het Inter-bestuur bleef niet lang uit. Directeur Beppa Marotta bevestigde al dat er zeker nieuwe namen zullen bijkomen in de wintermercato om zo de strijd met Juventus vol te houden. Dat Conte nu pas echt reageert op de zomertransfermarkt heeft vooral te maken met zijn eigen integratie in de club. 'Toen ik hier aankwam in juni, had ik nog niet door hoe de zaken werkten en welk vlees ik in de kuip had. Nu heb ik dat stilaan wel allemaal door en ik begin me zorgen te maken, net zoals elke andere coach dat zou doen in mijn plaats.'

De belangrijkste positie die verbeterd moet worden is in het aanvallende compartiment. Romelu Lukaku en zijn spitsenmaatje Lautaro Martínez speelden zo goed als alles dit jaar, want er is gewoonweg geen gepaste vervanging. Vooral nu ook Alexis Sánchez geblesseerd uitgevallen is. Vorig weekend kreeg onze nationale nummer 9 nog de hulp van Sebastiano Esposito, maar die is nog maar zeventien jaar. Als Lukaku of Martínez uitvalt, zitten Conte en Inter dus echt in de problemen.

Lukaku scoorde gisteren nog een prachtige goal en schonk met de 2-1 zijn team de zege tegen Brescia.