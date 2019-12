Inter Milaan en Ajax, vorig jaar nog halvefinalist, zijn dinsdag gesneuveld in de groepsfase van de Champions League. Ajax verloor op de zesde en laatste speeldag met 0-1 van Valencia, Inter ging ondanks een doelpunt van Romelu Lukaku met 1-2 onderuit tegen FC Barcelona.

Carles Perez (23.) bracht Barcelona op voorsprong in San Siro, maar met een schot laag over de grond maakte Lukaku (44.) op slag van rust gelijk. Bij die 1-1 stand was Inter uitgeschakeld, maar het kon wel blijven hopen op een plottwist in de tweede helft. Van hoop op de tweede ronde was geen sprake meer toen het zeventienjarige supertalent Ansu Fati er drie minuten voor affluiten 1-2 van maakte. Met zijn 17 jaar en 40 dagen is de Spaanse jeugdinternational de jongse doelpuntenmaker in de gechiedenis van de Champions League.

In de andere wedstrijd in groep F won Dortmund, zonder de geblesseerde Axel Witsel maar met Thorgan Hazard in de basis, met 2-1 van Slavia Praag. Jadon Sancho (10.) bracht de Borussen al snel op voorsprong, Tomas Soucek (43.) maakte gelijk. Julian Brandt (61.) schonk Hazard en co middenin de tweede helft de zege.

Barça is groepswinnaar met veertien punten, Dortmund stoot ook door met tien punten. Inter moet naar de Europa League met zeven punten, Slavia Praag is laatste met twee punten.

In Amsterdam schonk Rodrigo Valencia na 24 minuten de voorsprong, en dat bleef het enige doelpunt van de partij. In dezelfde groep won Chelsea met 2-1 van Rijsel na doelpunten van Tammy Abraham (19.) en Cesar Azpilicueta (35.). De tegengoal van Loic Remy (78.) leverde de Fransen niets op. Michy Batshuayi mocht bij Chelsea achttien minuten voor tijd invallen en mee de kwalificatie vieren.

Valencia is groepswinnaar met elf punten, evenveel als Chelsea. Ajax moet vrede nemen met de derde plaats en tien punten, Rijsel is laatste met één puntje.

In groep G stoot het Olympique Lyon van Jason Denayer, die tegen RB Leipzig de hele wedstrijd speelde, door. Emil Forsberg (9.) en Timo Werner (33.) brachten de Oostenrijkers 0-2 voor, maar Houssem Aouar (50.) en Memphis Depay (82.) hingen de bordjes gelijk. In dezelfde groep won Benfica met 3-0 van Zenit Sint-Petersburg na doelpunten van Franco Cervi (47.) en Pizzi en een owngoal van Sardar Azmoun (79.).

Leipzig eindigt met elf punten als groepswinnaar, Lyon stoot mee door met acht punten. Benfica gaat met zeven punten naar de Europa League, Zenit heeft evenveel punten maar is uitgeschakeld.