Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst.

Sterke en zwakke punten

...

Sterke en zwakke puntenNa de titel van vorig seizoen moest ook dit het jaar van Inter worden. Alleen vertrokken tijdens de zomer zowel de coach als de topschutter en beste speler van het seizoen met Antonio Conte en Romelu Lukaku. Er was geen geld voor uitbreiding en dus vertrok Conte, terwijl de spits van de Rode Duivels nog meer dan 100 miljoen euro in het laatje bracht en ook Achraf Hakimi, die andere uitblinker, voor een slordige 60 miljoen euro naar Parijs trok.Een serieuze slag voor de club en zijn supporters, maar het bestuur loste die verliezen onverwacht subliem op. Bij Lazio werd succescoach Simone Inzaghi weggeplukt, veteraan Edin Dzeko werd overtuigd om Rome te verlaten voor een verblijf in Noord-Italië en op rechts werd Hakimi vervangen door Denzel Dumfries, de revelatie bij Nederland op het afgelopen EK. De nieuwe cocktail klopte, want al van de eerste wedstrijd van het seizoen toonde Inter dat het klaar was om mee te doen voor een tweede titel op rij. Dit Inter was zelfs nog beter dan dat van vorig seizoen. De ploeg was namelijk niet meer afhankelijk van één spits, Lukaku, die alle doelpunten moest scoren, maar het gevaar kwam nu van alle kanten. De Nerazzurri werden een aanvalsmachine onder Simone Inzaghi. Niemand scoorde dit seizoen dan ook meer dan 84 keer. Ter vergelijking: de uiteindelijke kampioen AC Milan scoorde 'maar' 69 keer. Niets leek Inter nog in de weg te staan voor de titel, want niet enkel aanvallend, ook verdedigend stond de ploeg als een huis. Al was dat wel vooral te danken aan de driemansdefensie met Milan Skriniar, Stefan de Vrij en ontdekking Alessandro Bastoni, want Samir Handanovic (binnenkort 38) - de laatste jaren nochtans bij de beste keepers ter wereld - begint stilaan de leeftijd te voelen en ontpopte zich dit seizoen vooral tot blunderdoelman, wat de ploeg erg veel punten kostte. Inter toonde zo'n dominantie in de Serie A dat het enkel zichzelf nog kon verschalken. En dat gebeurde ook na Nieuwjaar. Kantelpunt bleek de derby tegen Milan te zijn. De Nerazzurri controleerden de wedstrijd volledig en kwamen ook op 1-0-voorsprong, maar toen volgden enkele dolle minuten met Olivier Giroud waardoor de rood-zwarte buren met de zege aan de haal gingen. Inter was na die wedstrijd het noorden volledig kwijt. In de volgende vijf wedstrijden pakte het maar één zege en een uiteindelijk 7/18, als we de derby met Milan ook meerekenen. Het was genoeg voor Milan om een grote kloof te slaan, die Inter niet meer kon inhalen, ondanks een indrukwekkende inhaalrace met 27/30 (!). Uiteindelijk werd Inter met de beste aanval en de op een na beste verdediging vicekampioen. In de blauw-zwarte kantoren in San Siro zullen ze niet begrijpen hoe ze deze titel door hun vingers hebben laten glippen, al is een eindzege in de beker tegen Juventus een mooie troostprijs.De coach: Simone InzaghiHet is niet eenvoudig om in de voetsporen te moeten treden van een Antonio Conte, die van Inter opnieuw een prijzenpakkend team maakte. Simone Inzaghi leek daar echter geen moeite mee te hebben. Hij behield de veldformatie van Antonio Conte met zijn 3-5-2 en vulde gewoon de vrijgekomen plaatsjes met gelijkende profielen in. Dzeko leek zijn tweede jeugd te beleven onder de vleugels van Inzaghi en Dumfries kon zich volledig uitleven op de rechterflank, waar hij iedere tegenstander het nakijken gaf. Het Inter van Conte was nog niet volmaakt. Zo was het veel te afhankelijk van de prestaties van Romelu Lukaku en schoof het al te vaak uit tegen de kleinere goden. Inzaghi loste beide problemen op: het hele team begon te scoren, met 17 verschillende doelpuntenmakers in de Serie A. Van de basisspelers scoorden enkel De Vrij en Handanovic geen enkele keer in de competitie. En tegen de kleine teams liet Inter dit seizoen, afgezien van het dipje in febuari/maart, geen punten meer liggen. Inzaghi verbeterde de machine van Conte en is klaar om de Serie A volgend seizoen voor een eerste keer te winnen.Speler van het seizoen: Ivan PerisicVoor de prijs van beste speler van het seizoen zijn er bij Inter wel wat kandidaten. Edin Dzeko kwam op zijn 36ste nog aan 17 goals en 10 assists, terwijl Lautaro Martínez helemaal ontplofte met maar liefst 25 goals over alle competities heen. Toch is volgens ons de ster van het jaar te vinden op de linkerflank van de Milanezen met Ivan Perisic. De 33-jarige Kroaat toonde dit seizoen dat hij allesbehalve versleten is met zijn 10 goals en 9 assists. Vooral zijn eindsprint was indrukwekkend. Het was de Kroatische ex-speler van Roeselare en Club Brugge die de man van de (bijna geslaagde) remonte van Inter was. In de laatste negen wedstrijden kwam hij namelijk aan 3 doelpunten en 6 beslissende passes. En in de finale van de Italiaanse beker scoorde Perisic ook nog eens een ware beauty waardoor hij Inter in de verlengingen de tweede prijs van het seizoen aanbood. Bij de club zelf waren er wel nog wat twijfels. Tijdens de wintermercato werd daarom Duits international Robin Gosens weggehaald bij Atalanta. Die transfer maakte Perisic uiteindelijk alleen maar sterker. Gosens kwam maar zeven keer in actie voor de Nerazzurri, terwijl Perisic zijn duivels ontbond. Het bewijs dat hij nog niet afgeschreven mag worden.De toekomstWat vorige zomer niet lukte, wil Inter nu wel volbrengen: het team versterken en opnieuw vol voor de titel gaan. De financiële problemen lijken stilaan weggewerkt te worden, al zal je Inter de komende maanden zeker geen miljoenentransfers zien maken. De focus ligt op jonge talenten of ervaren spelers die voor niet al te veel geld weggeplukt kunnen worden. Momenteel hebben de Nerazzurri wel een wat verouderde kern met Handanovic (37), Alexis Sánchez (33), Perisic (33), Arturo Vidal (35) en Edin Dzeko (36) als belangrijkste 'oudjes'. Zij moeten op termijn vervangen worden, waarbij namen als Gianluca Scamacca en de transfervrije Paulo Dybala steeds terugkeren voor komende zomer. De keeperskwestie wil Inter oplossen met de komst van Andre Onana, de Kameroener die niet meer welkom is bij Ajax. En verder moet Inter deze zomer nog heel wat aflopende contracten vernieuwen, onder meer die van Perisic en Marcelo Brozovic, nog een uitblinker dit seizoen. Die contracten wil eigenaar Steven Zhang maar al te graag verlengen, maar wel aan sterk verminderde salarissen. Dat belooft nog een heel werk te worden.