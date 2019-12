Steven Zhang, de 28-jarige voorzitter van Inter, wil dat Inter uitgroeit tot de grootste club ter wereld. Momenteel staan de nerazzurri aan kop in de Serie A en dat is nog maar het begin.

Het laatste half jaar gaat het goed voor Inter. Met trainer Conte en sportief directeur Beppe Marotta doet Inter weer mee om de knikkers. Sinds lang vormt het opnieuw een bedreiging voor het altijd ongenaakbaar geachte Juventus, maar in de Champions League werd de club wel pas derde in zijn groep en moet het na Nieuwjaar dus in de Europa League verder spelen.

Voor de jongste voorzitter uit de geschiedenis van de Milanese club, gaat Inter echt met rasse schreden vooruit. Dat benadrukte hij in zijn kerstspeech. 'We staan eindelijk nog eens aan kop in de Serie A, dus we mogen wel ambitie hebben. Alleen moeten we wel bescheiden blijven en leren van het verleden.'

'Op termijn moet Inter de grootste club ter wereld worden, maar daarvoor zal het nog heel wat obstakels moeten overwinnen. Die zullen er altijd zijn', vertelde Zhang, die de zoon is van eigenaar Zhang Jindong. 'Maar We zijn nergens bang voor en zullen altijd lef moeten tonen. Alleen op deze manier kunnen we de hoogste doelen nastreven. De problemen uit het verleden en obstakels in de toekomst zijn niet belangrijk. Samen zal deze grote familie de wereld veroveren.' Begrepen, Lukaku?