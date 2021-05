Inter is kampioen van Italië. Na het 1-1-gelijkspel van Atalanta tegen Sassuolo heeft Inter een onoverbrugbare voorsprong waardoor de hegemonie van Juventus (negen opeenvolgende titels) gedaan is.

Atalanta zag zich na 23 minuten al herleid worden tot tien na een rode kaart voor doelman Pierluigi Gollini. Desondanks kwam Atalanta op voorsprong via de Duitser Robin Gosens (32.). Domenico Berardi (52.) benutte meteen na rust een strafschop en trok zo de stand opnieuw gelijk. Een kwartier voor tijd kreeg Atalanta op zijn beurt een penalty, maar Luis Muriel miste. In de voorafgaande fase werd Sassuolo-speler Marlon uitgesloten met een tweede gele kaart.

Inter doorbreekt met het behalen van de Scudetto de jarenlange hegemonie van Juventus, dat de negen voorbije seizoenen telkens kampioen werd. Het is de negentiende titel voor Inter, de eerste sinds 2010. Voor Lukaku is het de tweede titel, in 2010 werd hij in eigen land kampioen met RSC Anderlecht.

Tegelijk met Sassuolo-Atalanta vonden er nog twee wedstrijden plaats. Napoli, met Dries Mertens die in het slotkwartier inviel, speelde 1-1 gelijk tegen Cagliari en titularis Radja Nainggolan. Victor Osimhen (13.) zette de Napolitanen al vroeg op rozen, Nahitan Nandez (94.) vergalde het overwinningsfeestje van de thuisploeg in extremis. Bologna-Fiorentina eindigde op 3-3. Eerder op de dag verzorgden Lazio en Genoa ook al het spektakel, met een 4-3 resultaat in het voordeel van de Romeinen.

Atalanta en Milan bezetten de plaatsen twee en drie met 69 punten uit 34 wedstrijden. Juventus kan zich later op zondag nog op gelijke hoogte van dat duo scharen als het wint op bezoek bij Udinese (18u00). De eerste vier komen volgend seizoen uit in de Champions League.

