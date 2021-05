Het is zover. Voor het eerst sinds 2011 weet een club de hegemonie van Juventus in Italië te doorbreken. Die eer is weggelegd voor het Inter van Romelu Lukaku. Wat moet u onthouden?

Rol van de coach

Antonio Conté zorgde vorig jaar al voor een spannende Italiaanse titelstrijd. Zijn Inter moest de trofee op één punt na aan het al iets minder machtige Juventus laten. Toch dichtte hij dat seizoen de sportieve achterstand tussen de Nerazzurri en de Oude Dame. Toen was Romelu Lukaku al goed voor 23 doelpunten. Conté en de staf halen al twee jaar het beste uit de Belgische spits door hem een gevoel van vertrouwen te geven.

De innige omhelzingen van Conté bij elk doelpunt wijzen op de sterke band tussen de coach en zijn spelers. Doelpunten vieren alsof hij ze zelf heeft gescoord is een van de talenten van de Italiaanse trainer en het enthousiasme werkt aanstekelijk: zijn spelers geven alles voor hun coach.

De bepalende spelers

Romelu Lukaku ontpopte zich tot de absolute kampioenenmaker van dit Inter. Dit seizoen stond volledig in het teken van zijn doelpunten. Italië is dol op de bonkige spits, die dit seizoen aantoonde dat, ondanks zijn zware lijf, heel wendbaar, snel en technisch is. Al twee jaar lang zijn de Italiaanse defensies op zoek naar een manier om Big Rom af te stoppen, maar die theorie omzetten in praktijk blijkt quasi onmogelijk. Best straf als ze je in het land van de verdedigers niet weten af te stoppen.

Nicolo Barrella werd een van de weinige jonge spelers in de basis van Conté. Vorig seizoen huurde de Nerazzurri de Italiaanse middenvelder al van Cagliari. Hij wist te overtuigen en in de zomer betaalde Inter zo'n 27 miljoen euro voor de talentvolle speler. Hij bewijst een van de meest complete middenvelders van dit Inter te zijn met zowel aanvallende als defensieve impulsen, een goede techniek in de kleine ruimtes en de stamina om als kuitenbijter te dienen wanneer nodig.

De referentiewedstrijd: AC Milan - Inter (21/2)

Dit seizoen stond ook in teken van de herrijzenis van AC Milan. Ibrahimovic & co stonden tot de 22ste speeldag alleen op kop in de Serie A, met Inter hijgend in de nek. Beide ploegen bleven hun wedstrijden winnen, tot de Rossoneri verrassend ten onder ging op bezoek bij promovendus Spezia. Inter sprong door de overwinning tegen Lazio over de stadsgenoot.

Een speeldag later namen ze het tegen elkaar op in het gedeelde San Siro. Inter maakte van de wedstrijd een statement: het won met 0-3 na twee doelpunten van Lautaro Martinez en een van Lukaku. AC Milan kreeg het geslagen gat nooit meer gevuld en Inter raasde door naar de titel.

De 0-3-zege op Milan was een statement van Lukaku en de zijnen © GETTY

Cijfer van het seizoen: 630,1 miljoen

Dat is het aantal euro's aan schulden die Inter volgens Gazzetta dello Sport dit jaar heeft. De Chinese familie Zhang, die met hun bedrijf Suning Group eigenaar is van de Italiaanse club, moest dit jaar 1,9 miljard euro van hun aandelen verkopen om zelf niet kopje onder te gaan.

De aandeelhouder ging op zoek naar een bedrijf dat hun aandelen wilt overkopen, maar lijkt nu met een andere oplossing te komen. Het Amerikaanse investeringsbedrijf Bain Capital zou met 250 miljoen euro leningen over de boeg komen. Die zullen naar de Suning Group gaan en niet naar Inter, zodat niet de club, maar het Chinese bedrijf de last van die leningen gaat dragen. De Chinese holding is overigens door de titel van Inter de allereerste buitenlandse eigenaar die Italiaans kampioen wordt.

Opvallend

Romelu Lukaku is pas de derde Belg die zichzelf als Italiaans kampioen mag kronen. De twee Belgen die het hem voordeden zijn Ibrahim Maaroufi, die met Inter in 2007 de beker in de lucht stak, en Daouda Peeters, die vorig jaar in de A-kern van Juventus zat. Samen speelden de twee Belgen maar 21 minuten. Dat is evenveel als het aantal doelpunten van Lukaku dit seizoen in de Italiaanse eerste klasse.

Rol van de coachAntonio Conté zorgde vorig jaar al voor een spannende Italiaanse titelstrijd. Zijn Inter moest de trofee op één punt na aan het al iets minder machtige Juventus laten. Toch dichtte hij dat seizoen de sportieve achterstand tussen de Nerazzurri en de Oude Dame. Toen was Romelu Lukaku al goed voor 23 doelpunten. Conté en de staf halen al twee jaar het beste uit de Belgische spits door hem een gevoel van vertrouwen te geven. De innige omhelzingen van Conté bij elk doelpunt wijzen op de sterke band tussen de coach en zijn spelers. Doelpunten vieren alsof hij ze zelf heeft gescoord is een van de talenten van de Italiaanse trainer en het enthousiasme werkt aanstekelijk: zijn spelers geven alles voor hun coach. De bepalende spelersRomelu Lukaku ontpopte zich tot de absolute kampioenenmaker van dit Inter. Dit seizoen stond volledig in het teken van zijn doelpunten. Italië is dol op de bonkige spits, die dit seizoen aantoonde dat, ondanks zijn zware lijf, heel wendbaar, snel en technisch is. Al twee jaar lang zijn de Italiaanse defensies op zoek naar een manier om Big Rom af te stoppen, maar die theorie omzetten in praktijk blijkt quasi onmogelijk. Best straf als ze je in het land van de verdedigers niet weten af te stoppen. Nicolo Barrella werd een van de weinige jonge spelers in de basis van Conté. Vorig seizoen huurde de Nerazzurri de Italiaanse middenvelder al van Cagliari. Hij wist te overtuigen en in de zomer betaalde Inter zo'n 27 miljoen euro voor de talentvolle speler. Hij bewijst een van de meest complete middenvelders van dit Inter te zijn met zowel aanvallende als defensieve impulsen, een goede techniek in de kleine ruimtes en de stamina om als kuitenbijter te dienen wanneer nodig. De referentiewedstrijd: AC Milan - Inter (21/2)Dit seizoen stond ook in teken van de herrijzenis van AC Milan. Ibrahimovic & co stonden tot de 22ste speeldag alleen op kop in de Serie A, met Inter hijgend in de nek. Beide ploegen bleven hun wedstrijden winnen, tot de Rossoneri verrassend ten onder ging op bezoek bij promovendus Spezia. Inter sprong door de overwinning tegen Lazio over de stadsgenoot. Een speeldag later namen ze het tegen elkaar op in het gedeelde San Siro. Inter maakte van de wedstrijd een statement: het won met 0-3 na twee doelpunten van Lautaro Martinez en een van Lukaku. AC Milan kreeg het geslagen gat nooit meer gevuld en Inter raasde door naar de titel. Cijfer van het seizoen: 630,1 miljoenDat is het aantal euro's aan schulden die Inter volgens Gazzetta dello Sport dit jaar heeft. De Chinese familie Zhang, die met hun bedrijf Suning Group eigenaar is van de Italiaanse club, moest dit jaar 1,9 miljard euro van hun aandelen verkopen om zelf niet kopje onder te gaan. De aandeelhouder ging op zoek naar een bedrijf dat hun aandelen wilt overkopen, maar lijkt nu met een andere oplossing te komen. Het Amerikaanse investeringsbedrijf Bain Capital zou met 250 miljoen euro leningen over de boeg komen. Die zullen naar de Suning Group gaan en niet naar Inter, zodat niet de club, maar het Chinese bedrijf de last van die leningen gaat dragen. De Chinese holding is overigens door de titel van Inter de allereerste buitenlandse eigenaar die Italiaans kampioen wordt.OpvallendRomelu Lukaku is pas de derde Belg die zichzelf als Italiaans kampioen mag kronen. De twee Belgen die het hem voordeden zijn Ibrahim Maaroufi, die met Inter in 2007 de beker in de lucht stak, en Daouda Peeters, die vorig jaar in de A-kern van Juventus zat. Samen speelden de twee Belgen maar 21 minuten. Dat is evenveel als het aantal doelpunten van Lukaku dit seizoen in de Italiaanse eerste klasse.