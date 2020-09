Zaterdag gaat ook de laatste grote competitie met de Serie A van start. Wat moeten we zeker weten? Vier vragen aan Geert Foutré, die het Italiaans voetbal volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Wat mogen we dit seizoen verwachten van Juventus onder de gloednieuwe coach Andrea Pirlo?

...

Wat mogen we dit seizoen verwachten van Juventus onder de gloednieuwe coach Andrea Pirlo?Geert Foutré: 'Dat is dé grote vraag natuurlijk. Het is namelijk nog nooit gebeurd in Italië dat een coach aan het roer staat zonder enige ervaring bij de jeugd of een andere club. Het is zoals Vincent Kompany bij Anderlecht. Hij kon het als speler, maar is dat ook zo als trainer?''Krediet zal hij genoeg hebben, want hij is een van de legendes van de ploeg, is goed bevriend met de voorzitter en heeft ook nog wat vrienden bij de spelers met onder meer Giorgio Chiellini, de kapitein, en Gianluigi Buffon. En zelfs Cristiano Ronaldo lijkt hij in zijn zak te hebben zitten.''De ploeg zit ook goed in elkaar, maar er ontbreekt nog een puzzelstukje: een goeie diepe spits, want Gonzalo Higuaín moet weg. De grote wens is Edin Dzeko van AS Roma. Die werd niet vrijgegeven door AS Roma, dat na het uitvallen van toptalent Nicoló Zaniolo niet nog een sterkhouder wil verliezen. Een andere optie is Luis Suárez, maar Dzeko is toch wel de grote favoriet op dit moment.''De vraag is ook of Pirlo de problemen van Maurizio Sarri kan oplossen. Die laatste wou op balbezit spelen, maar dat lukte niet omdat de middenvelders niet snel genoeg druk zetten als de aanvallers de bal verloren. Ze zetten gewoon een stap achteruit in plaats van de bal af te nemen. Daarom kwam de verdediging van Juve snel onder druk te staan en incasseerde het naar zijn normen te veel tegendoelpunten, wat Pirlo absoluut wil vermijden. De druk zal er ook wel op zitten, want voorzitter Andrea Agnelli wil tien titels op een rij. Het is dus zeker geen overgangsseizoen en het valt dan ook nog te bekijken wat er zal gebeuren als Juve zijn start zou missen.'Wordt Inter de grootste uitdager van de Oude Dame?Foutré: 'Ja, en eigenlijk ook de enige op dit moment. Conte heeft namelijk een enorme drive om Juventus van de troon te stoten. Het is eigenlijk ook de enige reden waarom hij bleef, want nog eens tweede worden, ziet hij niet zitten. Vorige maand nog zei hij eens dat de nummer twee de eerste van de verliezers is. Dat zegt alles over zijn mentaliteit.''Veel zal ook afhangen van de eventueel nieuwe spelers. Arturo Vidal en N'Golo Kanté zullen misschien wel komen, Achraf Hakimi is al voor veel geld gekocht,... Maar daarvoor zullen er ook wel wat spelers moeten vertrekken, want Inter moet rekening houden met de Financial Fair Play. Volgens de voorzitter moeten er zeven vertrekken vooraleer er vijf kunnen komen. En dan is de vraag wie er met groot geld over de brug wil komen voor onder meer Marcelo Brozovic, Antonio Candreva en misschien ook nog wel Ivan Perisic, die terug is van Bayern. Bovendien zijn die spelers ook niet zomaar bereid om naar de uitgang te gaan, want ze hebben allemaal hoge lonen en willen die liefst ook behouden.''In het voordeel van Inter en Conte spreekt wel dat de coach het beste uit zijn spelers kan halen. Vorig jaar had iedereen ook nog wel wat zijn twijfels bij de transfer van Romelu Lukaku, maar als je ziet wat die nu gepresteerd heeft... Dat is voor een groot deel de verdienste van Conte. Vergeet ook niet dat hij zijn ploeg vorig seizoen, na een serieuze dip, toch nog tot op één punt van Juventus kon brengen. Ik zou eigenlijk wel eens durven zeggen dat Inter de titel kan winnen dit seizoen.'Radja Nainggolan zit sinds deze zomer opnieuw bij Inter na een uitleenbeurt aan Cagliari. Zal hij mogen spelen of moet ook hij vertrekken?Foutré: 'Er is een kans dat hij zal spelen, want Nainggolan is echt een type speler dat Conte graag heeft op het veld. Hij is een pitbull, kan verdedigen en kan aanvallen. Bovendien heeft hij ook nog eens hetzelfde temperament als Conte, al leeft de coach wel als een monnik naast het veld terwijl Nainggolan graag van het leven geniet.' 'Op het veld zou hij dus zeker zijn plaats hebben, maar vorig seizoen vond Inter dat hij niet paste in het profiel van de club. De vraag is nu of de club een jaar later van mening is veranderd en of Conte zich daarbij heeft neergelegd. Als hij zou vertrekken, zal het wel om financiële redenen zijn en misschien ook om de rust. Hetzelfde geldt ook wel wat voor Perisic, die ook uit de gratie viel. Beide spelers hebben nu een week om zich te bewijzen en dan zien we weer verder.'Met Dries Mertens bij Napoli, Alexis Saelemaekers bij AC Milan en Silvio Proto en Jordan Lukaku bij Lazio spelen er nog wat Belgen bij Italiaanse topploegen. Wat zullen zij doen dit seizoen?Foutré: 'Lazio zakte in de tweede helft van vorig seizoen helemaal in. Ze hadden nog een te kleine kern, dus daar zal nog wel wat volk bijkomen voordat de transfermarkt op 5 oktober eindigt. En dat geldt eigenlijk voor alle clubs in Italië, want je merkt dat hun huiswerk nog niet gedaan is.''Ook bij Napoli moet er nog veel gebeuren, want Kalidou Koulibaly zou daar mogen vertrekken voor een heel hoog bedrag. Napoli wil echt het maximum voor hem krijgen, want zelfs een bod van Manchester City van 70 miljoen euro deed de club nog niet overstag gaan. Koulibaly was vorig jaar ook wel de beste verdediger van de Serie A, dus dan is de vraag hoe ze dat verlies zullen oplossen. Aan de andere kant heeft Napoli met Victor Osimhen al veel geld uitgegeven en die lijkt tijdens de voorbereiding toch al wat indruk te hebben gemaakt. Daar verwachten ze echt veel van.' 'Napoli was de laatste jaren altijd de grote uitdager van Juventus, op basis van de kern, maar het lukte hen nooit om de verwachtingen in te lossen. Het is een ploeg die enorm kan pieken, maar ook vaak zwakke momenten heeft in een seizoen. En dat is de laatste jaren met alle coaches zo geweest en nu ook bij Gennaro Gattuso. Met Napoli kan je dus alle kanten uit: als ze ontploffen, doen ze meer voor de titel, maar anders kan het wel weer eens een kwakkeljaar worden.''En dan heb je met AC Milan nog een vraagteken. Daar is ook wel wat gebeurd met de coach. Aanvankelijk dacht iedereen dat Ralf Rangnick daar zou overnemen van Stefano Pioli, maar de Italiaan mocht dan toch ineens blijven aan het einde van het seizoen. Milan kan wel eens een verrassing worden dit seizoen met Zlatan Ibrahimovic, die vorig seizoen toch nog wel indruk maakte, en met de nieuwste aanwinst Sandro Tonali, hét grote talent van Italië, maar uiteindelijk zullen ze wel veel te licht doorwegen om mee te doen voor de titel.'