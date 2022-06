Romelu Lukaku voetbalt het komende seizoen op uitleenbasis bij Inter. Dat heeft de Italiaanse topclub en Chelsea, de ploeg waar de Rode Duivel de voorbije jaargang actief was en onder contract ligt, woensdagavond gemeld.

De overgang hing al enkele weken in de lucht. Bij de Blues heeft Lukaku nog een contract tot medio 2026 maar hij zal het komende seizoen dus weer in Italië voetballen. De 29-jarige spits landde woensdagochtend, iets voor 7 uur, al op luchthaven Milaan-Linate. Later op de dag volgden zijn medische testen en werden de nodige handtekeningen gezet. Tussen beide clubs en Lukaku was er reeds sinds vorige week een mondeling akkoord omtrent de uitleenbeurt.

Lukaku was erg belangrijk voor Inter in het seizoen 2020-2021. Hij leidde de Milanese club naar een eerste titel in elf jaar. Bij Chelsea klikte het nooit helemaal met coach Thomas Tuchel, en ondanks 15 goals (over alle competities heen), zat hij er geregeld op de bank.

Inter-voorzitter Steven Zhang maakte het nieuws woensdagavond officieel bekend in een kort filmpje, aan de zijde van Lukaku. "Kijk wie ik bij me heb", zegt Zhang. "De grote baas is terug."

De Rode Duivel laat weten "heel gelukkig" te zijn met zijn terugkeer en belooft aan Zhang om vele doelpunten in San Siro te scoren. "Forza Inter", besluit Lukaku.

De overgang hing al enkele weken in de lucht. Bij de Blues heeft Lukaku nog een contract tot medio 2026 maar hij zal het komende seizoen dus weer in Italië voetballen. De 29-jarige spits landde woensdagochtend, iets voor 7 uur, al op luchthaven Milaan-Linate. Later op de dag volgden zijn medische testen en werden de nodige handtekeningen gezet. Tussen beide clubs en Lukaku was er reeds sinds vorige week een mondeling akkoord omtrent de uitleenbeurt. Lukaku was erg belangrijk voor Inter in het seizoen 2020-2021. Hij leidde de Milanese club naar een eerste titel in elf jaar. Bij Chelsea klikte het nooit helemaal met coach Thomas Tuchel, en ondanks 15 goals (over alle competities heen), zat hij er geregeld op de bank. Inter-voorzitter Steven Zhang maakte het nieuws woensdagavond officieel bekend in een kort filmpje, aan de zijde van Lukaku. "Kijk wie ik bij me heb", zegt Zhang. "De grote baas is terug." De Rode Duivel laat weten "heel gelukkig" te zijn met zijn terugkeer en belooft aan Zhang om vele doelpunten in San Siro te scoren. "Forza Inter", besluit Lukaku.