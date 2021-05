Italiaans landskampioen Inter Milaan heeft woensdagavond het vertrek van coach Antonio Conte wereldkundig gemaakt met een persbericht op de website.

Conte was sinds 2019 aan de slag bij Inter. Hij slaagde er dit seizoen in om met Romelu Lukaku en co de 19e Scudetto uit de clubgeschiedenis te pakken.

De financiële situatie waarin de club verzeild is geraakt, zou aan de basis van het vertrek van de kampioenenmaker liggen. 'Inter Milaan maakt bekend dat het een akkoord heeft bereikt over de beëindiging van het contract met coach Antonio Conte.

De hele club wil Antonio bedanken voor het buitengewone werk dat hij heeft verricht, met als hoogtepunt het winnen van de negentiende Scudetto. Antonio Conte zal voor altijd in de geschiedenis van onze club blijven', luidt het persbericht.

