Na AC Milan in het seizoen 2010/11 was het negen keer Juventus dat de Italiaanse landstitel wist te pakken. Vorig jaar ging de prijs nog eens naar Milaan, niet naar AC maar wel naar Inter. Al hebben ze er een hoge prijs voor betaald. Wat schiet er nog over van de kampioenenploeg en wat mogen we ervan verwachten?

Dit weekend wordt de Italiaanse Serie A opnieuw op gang getrapt. Om te zeggen dat kampioen Inter deze zomer een complete metamorfose onderging is overdreven, maar in de zoektocht naar vers geld heeft de club een paar sleutelfiguren zien vertrekken. Dure ConteWie Antonio Conte langs de zijlijn ziet coachen, ziet een man met passie die bezeten is van het spelletje. Men zou denken dat die man alles doet uit clubliefde. Iemand die alles uit het team probeert te halen. Helaas was hij de eerste die het schip verliet, kort na het behalen van de titel. Arm is de excentrieke Italiaan er niet van geworden tijdens de twee jaar dat hij aan het roer stond van Inter. Hij had er een contract dat hem 12 miljoen euro per jaar opbracht. Zijn loon was ook niet de hoofdreden waarom hij Inter heeft verlaten. Wel het feit dat hij niet genoeg middelen kreeg om het team verder uit te bouwen. Dat was ook bij Juventus een van de redenen waarom hij opstapte.Met de 45-jarige Simone Inzaghi had Inter redelijk snel een vervanger voor Conte beet. Inzaghi, de jongere broer van ex-Milanspits Filippo Inzaghi, verliet Lazio voor Inter. Hij won er als trainer één keer de beker en twee keer de supercup. Ook als speler verdiende hij zijn strepen bij Lazio. De liefde voor Chelsea Hoe graag Romelu Lukaku ook in Milaan was gebleven, voor Chelsea zal de spits altijd een zwak hebben. Als de club uit Londen bij hem komt aankloppen, gaat het hart van de Belg sneller slaan. Door het vertrek van Conte was ook de trainer voor wie Lukaku naar Inter was gekomen, niet meer aan boord. De 115 miljoen euro die Chelsea betaalde, was voor Inter zeer mooi meegenomen voor de club, die in diepe financiële problemen zit. Ook het vertrek van Achraf Hakimi naar Paris Saint-Germain is een aderlating voor de nerazzurri. Lautaro Martínez is wel nog bij de club, maar ook hij kan op heel wat interesse rekenen van verschillende clubs. En dan is er natuurlijk ook de onfortuinlijke Christian Eriksen. De Deen revalideert na zijn hartstilstand tijdens het EK, maar zou in theorie nog in staat moeten zijn om terug te keren op het allerhoogste niveau. Alleen, het reglement in Italië schrijft dat het verboden is om te voetballen met een defibrillator. De kans dat de aanvallende middenvelder nog in actie komt voor Inter is dus miniem. Dzeko als nieuwe Lukaku De huidige kern beschikt ondanks het vertrek van al die sleutelfiguren toch nog over voldoende kwaliteit. Met Edin Dzeko werd een meer dan degelijke spits in huis gehaald. Verre van een Lukaku, maar de Bosniër heeft bij al zijn clubs steeds zijn nut bewezen. Hakan Calhanoglu maakte de gevoelige overstap van stadsgenoot AC Milan en Denzel Dumfries komt over van PSV om de verdediging versterken. Ook van de selectie van vorig seizoen blijft er wel nog wat over. Het verdedigende compartiment bleef redelijk intact en met Nicolò Barella hebben ze een Europese kampioen in de rangen die in topvorm is. Ook het middenveld staat er nog steeds. Titelkandidaat of subtopper?Inter heeft een zeer hoge prijs betaald om Juventus van de troon te kunnen stoten. De financiële stabiliteit van de club werd compleet uit het oog verloren om toch nog maar eens te kunnen triomferen in de nationale competitie. Dat er door corona in lege stadions moest gevoetbald worden, zal ook niet bepaald geholpen hebben. Het zal voor de tifosi van Inter bang afwachten worden wat er nog allemaal staat te gebeuren in de catacomben van het Giuseppe Meazzastadion. Door de financiële put zal elk noemenswaardig bod op een Interspeler in overweging worden genomen. Het zal ook daarvan afhangen of Inter bovenaan zal kunnen meestrijden. Er is geen financiële slagkracht om toppers binnen te halen en als er nog een paar sleutelfiguren beslissen om te vertrekken, kan Inter zomaar degraderen van titelkandidaat tot subtopper.