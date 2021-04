Als Barcelona, Manchester City of een andere topclubs Romelu Lukaku wil weghalen bij Inter, dan zal het met grof geld moeten afkomen. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

Inter staat op een zucht van een eerste titel sinds het boerenjaar 2010. Dat heeft het niet in het minst te danken aan Romelu Lukaku, die dit seizoen al 19 keerde scoorde in de Serie A. Over alle competities zit de Rode Duivel aan 25 goals in 34 wedstrijden. Big Rom is met andere woorden hot... en zeker in Europa.

De Italiaanse topclub uit Milaan moet deze zomer echter noodgedwongen enkele grote uitgaande transfers verwezenlijken om de financiële balans in orde te krijgen. De cijfers zijn niet dramatisch, maar wel zorgwekkend waardoor de Chinese eigenaars al aan het zoeken waren naar nieuwe overnemers of grote partnerschappen om geld in het laatje te krijgen.

Romelu Lukaku hoort echter absoluut niet bij het rijtje spelers dat na dit seizoen andere oorden mag opzoeken. De Belg is te belangrijk voor het spel van Antonio Conte en de band met de Italiaanse coach is ook erg goed. Al liggen er wel wat kapers op de loer met onder meer Manchester City, Chelsea en Barcelona. De drie topploegen gaan allemaal eerst voor Erling Haaland, maar hebben steevast Lukaku op de tweede plaats gezet in de zoektocht naar een sterke en efficiënte spits.

Om hen dan ook wat op afstand te houden heeft Inter nu een erg hoge prijs van 120 miljoen euro op het hoofd van de 27-jarige Belg geplakt, volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport. Het moge dus duidelijk zijn, Antonio Conte en Inter gaan hun goudhaantje niet zomaar laten vertrekken, want wie kan tegenwoordig zo'n bom geld op tafel leggen?

Inter staat op een zucht van een eerste titel sinds het boerenjaar 2010. Dat heeft het niet in het minst te danken aan Romelu Lukaku, die dit seizoen al 19 keerde scoorde in de Serie A. Over alle competities zit de Rode Duivel aan 25 goals in 34 wedstrijden. Big Rom is met andere woorden hot... en zeker in Europa.De Italiaanse topclub uit Milaan moet deze zomer echter noodgedwongen enkele grote uitgaande transfers verwezenlijken om de financiële balans in orde te krijgen. De cijfers zijn niet dramatisch, maar wel zorgwekkend waardoor de Chinese eigenaars al aan het zoeken waren naar nieuwe overnemers of grote partnerschappen om geld in het laatje te krijgen.Romelu Lukaku hoort echter absoluut niet bij het rijtje spelers dat na dit seizoen andere oorden mag opzoeken. De Belg is te belangrijk voor het spel van Antonio Conte en de band met de Italiaanse coach is ook erg goed. Al liggen er wel wat kapers op de loer met onder meer Manchester City, Chelsea en Barcelona. De drie topploegen gaan allemaal eerst voor Erling Haaland, maar hebben steevast Lukaku op de tweede plaats gezet in de zoektocht naar een sterke en efficiënte spits.Om hen dan ook wat op afstand te houden heeft Inter nu een erg hoge prijs van 120 miljoen euro op het hoofd van de 27-jarige Belg geplakt, volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport. Het moge dus duidelijk zijn, Antonio Conte en Inter gaan hun goudhaantje niet zomaar laten vertrekken, want wie kan tegenwoordig zo'n bom geld op tafel leggen?