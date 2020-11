Lukaku en co hebben geen keus als ze door willen in de Champions League: Real moet over de knie. Maar kan 'Pazza Inter' dat?

Twee op negen en laatste in zijn groep: als Inter in de Champions League wil overwinteren, en dat wil het absoluut, moet het Real Madrid verslaan. Dat is ook de opdracht die Antonio Conte op de persconferentie dinsdagmiddag aan de publieke opinie én aan zijn spelers meegaf. 'Er zijn geen alternatieven.'Om zich te plaatsen in de zwaarste kwalificatiepoule zijn zeven tot negen punten nodig, rekende Conte uit, en vandaag heeft Inter er, met nog negen punten te verdienen, amper twee. Vorig jaar ging de Milanese club er al met de kerst uit, en dat was een klap, al werd dat nog vergoelijkt omdat het eerste jaar onder de nieuwe trainer van een bouwfase sprake was.Uiteindelijk haalde Inter na Nieuwjaar nog de finale van de Europa League, maar dit jaar wordt met de 'kleine' Europabeker als troostprijs geen rekening gehouden.Inter kan winnen van Real, in de heenmatch was het verschil klein, maar het punt is dat je dit seizoen nooit weet met welk Inter je te maken hebt: dat van het eerste uur van afgelopen zondag tegen staartploeg Torino, toen het er niets van bakte, of dat van de tweede helft, toen het als een orkaan de tegenstander platlegde, met dank aan de goals en assists van Big Rom. Nog maar eens was er sprake van het Gekke Inter, Pazza Inter, zoals de ploeg al lang genoemd werd, een naam die refereert aan de wisselvalligheid die ze toonde en waar Conte bij zijn komst absoluut komaf wilde mee maken. Maar dat proces duurt ietwat langer dan hij gehoopt had.Op Lukaku's schouders blijft de druk groot. Na een jaar voelt hij zich niet alleen leider, een functie die ook Conte in hem ziet, hij is het ook. Het probleem is: hij is op dit moment zowat de enige die zijn team op sleeptouw kan nemen. Dat zal hij tegen Real opnieuw moeten doen, aan de zijde van zijn vaste Argentijnse ploegmaat Lautaro Martínez.De andere sterkhouders van Internazionale geven even niet thuis. Christian Eriksen, die met Nieuwjaar van Tottenham overkwam, wordt maar niet de regisseur die hij moest zijn en lijkt niet helemaal te passen in het concept van Conte. 'Als hij weg wil, dan bespreken we dat wanneer het kan, maar voorlopig voetbalt hij nog bij Inter', gaf sportief directeur Giuseppe Marotta aan, na een interview in de Deense pers waar de voormalige Ajacied zijn ongenoegen ventileerde. Op de flank toonde Achraf Hakimi nog niet waarom Inter zo veel geld voor hem betaalde aan Dortmund. Middenvelder Marcelo Brozovic, ook een man met een actie, is er niet bij, en Arturo Vidal, die door Conte gehaald werd om het evenwicht tussen aanval en verdediging te bewaken en om meer grinta te brengen, zit nog in zijn aanpassingsfase.Het gevolg? De motor van Inter draait nog niet op volle toeren. 'De kwaliteitssprong waar we dit seizoen op rekenden, moeten we nog maken', analyseerde Conte. 'Als we willen meedingen voor de prijzen moeten we op alle niveaus de lat hoger leggen dan vandaag: qua concentratie, honger, snedigheid. Wie bij Inter wil voetballen, moet in de wedstrijd tonen dat hij dat waard is. Wie dat niet kan, gaat maar naar een ploeg die in het midden of onderaan de rangschikking speelt, waar je een makkelijker leven kan leiden.'