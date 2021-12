Christian Eriksen mag op zoek gaan naar een nieuwe club. Inter verbrak immers het nog lopende contract met de Deense middenvelder die revalideert van een hartaanval tijdens het EK deze zomer.

De reden voor het vroegtijdige afscheid is de hartaanval die Eriksen kreeg tijdens het afgelopen EK in een wedstrijd tegen Finland. Na het incident kreeg de Deen een defibrillator, maar daarmee voetballen is niet toegestaan in de Italiaanse competitie, waar hij uitkomt voor kampioen Inter.

Het nieuws komt niet als een grote verrassing. Al in juli werd gecommuniceerd dat Eriksen niet meer zou uitkomen voor Inter met het toestelletje. Sinds de wedstrijd tegen Finland, op 12 juni, heeft de Deense middenvelder dan ook geen enkele wedstrijd meer gespeeld. Ondertussen onderhoudt hij zijn conditie wel bij ex-jeugdclub Odense BK.

Nu het contract ook officieel verbroken is, is de 29-jarige Deen vrij om een nieuwe club te kiezen. Buiten de Serie A zijn er namelijk veel meer competities die een defibrillator wel toestaan. Al is nog niet duidelijk of Eriksen ooit nog zal voetballen. Daar heeft hij zich alleszins zelf nog niet over uitgesproken.

Voor Eriksen was Inter, waar hij vorig jaar kampioen werd, nog maar zijn derde professionele club. Na een opleiding gekregen te hebben bij Odense maakte hij zijn officiële debuut voor het Nederlandse Ajax. Later speelde hij ook nog voor Tottenham.

🖤💙 | CHRIS



PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !



I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 17, 2021

