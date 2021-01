De Italiaanse topclub Inter zal vanaf begin maart een nieuwe naam krijgen: Inter Milano. Het krijgt ook een nieuw logo. Dat maakte het Italiaanse Gazzetta dello Sport vandaag bekend.

Een dag na de knappe zege tegen eeuwige rivaal Juventus, kwam het nieuws naar buiten dat Inter een nieuw logo én een nieuwe naam zal krijgen. Ironisch genoeg wil de club met de naamsverandering internationaler gaan en de banden met de stad Milaan aanhalen. Vanaf 9 maart, naar aanleiding van de 113e verjaardag van de club, is het dus niet langer Football Club Internazionale Milano, maar Inter Milano. In het nieuwe logo zouden de letters I en M ook prominenter aanwezig zijn en zou FC verdwijnen.

Aan de naamsverandering wordt al maanden gewerkt en komt nu naar buiten wanneer de Italiaanse club in financiële moeilijkheden zit. De Chinese eigenaars zoeken al enkele weken naar een nieuwe geldschieter die gedeeltelijk, of misschien zelfs volledig, de club wil overnemen. Volgens de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport zou de naamsverandering, en dan vooral de verwijzing naar de stad Milaan, ook financieel positief zijn voor de club.

Met de naams- en logoverandering wil de club nieuwe markten bereiken. Zeker in financieel moeilijke periodes voor de club die ook nog eens verergerd worden door de coronacrisis.

En er komen nog meer veranderingen aan bij de club van Rode Duivel Romelu Lukaku want ook de vertrouwde shirtsponsor Pirelli, een Italiaans bandenmerk, wordt na 26 jaar vervangen door Evergrande, het op een na grootste immobiliënkantoor van China. Bovendien wordt San Siro binnenkort ook met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een nieuwe voetbaltempel. De tifosi van Inter zullen de komende maanden dus heel wat veranderingen mogen verwachten.

