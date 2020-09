De 62-jarige in Canada geboren Nederlander is na het vertrek van Ronald Koeman de interim-bondscoach van Oranje voor de Nations Leagueduels met Polen en Italië.

Door het plotse vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona leidt - in afwachting van een nieuwe bondscoach - zijn voormalig assistent Dwight Lodeweges het Nederlands elftal. Voor aanvoerder Virgil van Dijk en zijn ploeggenoten geen problemen, omdat ze al sinds 15 februari 2018 samenwerken met Dwight Lodeweges.Maar wie is eigenlijk deze voor veel mensen nobele onbekende? Want zijn naam doet vermoedelijk niet snel een belletje rinkelen, tenzij je het Nederlandse voetbal op de voet volgt. Lodeweges werd geboren in het Canadese Turner Valley, aan de rand van de Rocky Mountains, omdat zijn Nederlandse ouders enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog blut met de boot naar Canada trokken. Vader wilde daar graag boer worden, maar werd eerst schoonmaker in een hotel. Op zijn zevende keerde de volledige familie (inclusief de zes kinderen) wegens financiële moeilijkheden echter terug naar het Veluwse dorp Voorthuizen, waar zijn papa een boomkwekerij begon.Dwight Lodeweges was als voetballer een verdediger met talent en na jaren te hebben gesleten in het internaat van Go Ahead Eagles schopte hij het tot Nederlands jeugdinternational. Bij de club uit Deventer speelde hij ook vier jaar in de eerste ploeg, tot Hans Kraay sr. hem in 1979 naar de Verenigde Staten lokt met een aanbod voor de Oakland Stompers. Die club vlak bij San Francisco bleek na aankomst echter opgeheven, waardoor het Canadese Edmonton Drissels zijn bestemming werd. Het bleek het startsein voor een bestaan als voetbalnomade; als profvoetballer maar ook als trainer. Lodeweges vertoefde tussen Noord-Amerika, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland en is net als zijn vader een authentieke avonturier.Lodeweges is ook een positief ingesteld persoon. Als de 62-jarige interim-bondscoach zich goed voelt, dan fluit hij een godganse dag. Hij moet immers naar zijn zin hebben en zijn voetbalfilosofie kunnen overbrengen. Lukt dat niet, dan trekt de voormalige verdediger er zelf de stekker uit.Een puur iemand, die geen enkele moeite heeft om bijvoorbeeld een sterspeler als Memphis Depay op zijn rechten en plichten te wijzen. Alles gebeurt onder de noemer what you see, is what you get. Lodeweges handelt eigenzinnig en blijft onafhankelijk in zijn denken. Het meest wordt hij echter om zijn voetbalfilosofie geroemd, die gemakshalve terug te brengen is tot het Totaalvoetbal uit de jaren zeventig. Een spelopvatting op basis van veel beweging dus, waarbij de spelers veel van positie wisselen waardoor de tegenstander niet langer kan terugvallen op zijn (verdedigende) organisatie.De voor het eerst opgeroepen talenten Mohamed Ihattaren (18, PSV), Perr Schuurs (20, Ajax) en Owen Wijndal (20, AZ) mogen volgens Lodeweges zelfs hopen op speelkansen bij zijn interlands voor de Nations League, tegen respectievelijk Polen en Italië. 'Ik keek rond en dacht: hier redden we het wel mee', zo klonk het voor de tv-camera's van de NOS. 'Natuurlijk zou ik het durven hen te laten debuteren. Anders had ik ze niet geselecteerd.'