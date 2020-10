Met amper twee trainingen in de benen begon Argentinië deze nacht na quasi een jaar zonder wedstrijden aan zijn WK-kwalificaties. Bij de andere Zuid-Amerikanen was het al niet veel beter. Sommige spelers ontdekten er na een lange reis straks net voor de match hun nieuwe bondscoach en zijn principes. Voetbal in tijden van COVID-19.

Elk werelddeel kent zijn eigen aanloop naar het WK. In Afrika zit ronde één erop, maar wachten ze tot mei 2021 vooraleer aan fase twee te beginnen. In Azië zouden ze normaal na een opschorting volgende week herbeginnen, maar gezien de nieuwe opstoot van corona werd die start onlangs uitgesteld tot eveneens maart 2021. Iets wat FIFA-voorzitter Infantino stilaan kopbrekens begint te bezorgen, want de weg naar Qatar is nog lang. In maart 2021 beginnen ze er ook aan bij UEFA en in Noord- en Centraal-Amerika.

...

Elk werelddeel kent zijn eigen aanloop naar het WK. In Afrika zit ronde één erop, maar wachten ze tot mei 2021 vooraleer aan fase twee te beginnen. In Azië zouden ze normaal na een opschorting volgende week herbeginnen, maar gezien de nieuwe opstoot van corona werd die start onlangs uitgesteld tot eveneens maart 2021. Iets wat FIFA-voorzitter Infantino stilaan kopbrekens begint te bezorgen, want de weg naar Qatar is nog lang. In maart 2021 beginnen ze er ook aan bij UEFA en in Noord- en Centraal-Amerika. In Zuid-Amerika begonnen ze vannacht, in volle epidemie. Normaal hadden ze daar al sinds maart 2020 bezig moeten zijn, alles is ook daar al een keer uitgesteld. Nog verder opschuiven kan moeilijk, gezien de kalender: de Zuid-Amerikaanse landen spelen allemaal twee keer tegen mekaar, wat leidt tot een kalender met achttien interlands. Als er geen extra onderbrekingen meer komen, zijn ze nu al bezig tot maart 2022. Een paar maanden later begint al het WK. Gelukkig dit keer niet in de zomer, maar in onze winter, eind november. Paraguay-Peru (2-2), Argentinië-Ecuador (1-0) en Uruguay-Chili (2-1): dat waren vannacht de eerste kwalificatiewedstrijden. Colombia-Venezuela en Brazilië-Bolivië (beide in de nacht van vrijdag op zaterdag) zijn de andere wedstrijden op speeldag één. Dinsdag 13 oktober is er al speeldag twee, waarna alle internationals die in Europa voetballen, op de vlucht terug moeten - hopende dat ze onderweg niet ergens besmet raakten. Afhankelijk van de lokale quarantainemaatregelen zijn ze dan in het weekend inzetbaar. Met kleine oogjes. Het is improviseren. In veel landen is het reizen strikt beperkt, maar voor koning voetbal kan een uitzondering worden gemaakt. Zo stuurde de Argentijnse voetbalbond twee privévliegtuigen naar Europa om er de selectie op te halen. De spelers moesten maandag op Ezeiza landen, een test ondergaan, en zouden - als ze negatief waren - dinsdag en woensdag twee keer trainen, zij het lichtjes want vannacht al moesten ze aan de slag. Met een jetlag in de benen. Voor de meeste landen was het een jaar zonder matchen. Van automatismen zal dus geen sprake zijn. Opvallend: vier van de tien landen hebben een Argentijnse coach: naast Argentinië zelf ( Lionel Scaloni) is dat ook Ecuador, Paraguay en Peru. Voor de spelers van Ecuador zal het aanpassen worden: hun land nam op 23 juli afscheid van Jordi Cruijff als bondscoach. Gustavo Alfaro moet er nu snel zijn stempel op drukken. Idem dito bij Venezuela, waar José Peseiro sinds 4 februari aan de slag is, maar nu pas zijn eerste selectie mocht maken. Uiteraard zijn er wat afwezigen. Argentinië kan rekenen op Lionel Messi, maar moet Sergio Aguëro missen. Opvallend bij Paraguay is de selectie van Gastón Giménez. Uitblinker bij Vélez en in november 2018 tegen Mexico nog in de trui van... Argentinië. Hij wisselde met toestemming van FIFA van land. Bij Brazilië is Gabriel Jesus de grote afwezige. Matheus Cunha (Hertha) is zijn vervanger. Bij Colombia speelde corona parten tot de laatste minuut. Bondscoach Queiroz wachtte zeer lang met zijn definitieve selectie, die hij daarna in Europa op één plaats wilde verzamelen. Vandaar zou een charter de Europese Colombianen rechtstreeks naar Barranquilla vervoeren, om zo weinig mogelijk risico's te lopen. James Rodríguez, sterk bij Everton, werd daar met hoge verwachtingen omarmd. Zijn laatste interland dateerde van juni 2019, toen Colombia door Chili werd uitgeschakeld in de Copa América.