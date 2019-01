Interview met Cristiano Ronaldo: 'Ik heb geen zin om gewoon te zijn'

2018 was het jaar van Cristiano Ronaldo, in positieve en in negatieve zin. Zijn omhaalgoal in de Champions League en zijn transfer naar Juventus waren wereldnieuws, maar ook de verkrachtingszaak was dat. Gesprek met de Portugese superster, waarbij hij geen onderwerp uit de weg gaat.