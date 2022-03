Real Madrid heeft woensdag bekendgemaakt dat het een bedrag van één miljoen euro zal overmaken aan het Rode Kruis en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen.

De storting kadert in de actie 'Iedereen met Oekraïne', die de Real Madrid Foundation twee weken geleden opstartte. De club wil de Oekraïense bevolking helpen door bij te dragen aan het voorzien van basisbehoeften en psychosociale zorg. Het steunt ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Spanje. 13.000 uitrustingen van de club werden geschonken aan vluchtelingencentra van het Spaanse Rode Kruis in Madrid.

