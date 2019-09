De Iraanse minister van Sport heeft bekendgemaakt dat Iraanse vrouwen voortaan welkom zijn in voetbalstadions wanneer de nationale mannenploeg speelt.

Iraanse vrouwen zullen worden toegelaten in stadions om de nationale mannenvoetbalploeg te zien spelen. Dat heeft de Iraanse minister van Sport, Masoud Soltanifar, donderdag bekendgemaakt. Om dat mogelijk te maken zijn er in het nationale Azadi Stadion aparte ingangen, kraampjes en toiletten gebouwd.

Het Azadi Stadion is ook het stadion waar de meeste wedstrijden worden gespeeld en waar vanaf volgende maand kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal zouden plaatsvinden. Er zal ook extra politie zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen het stadion veilig kunnen betreden en verlaten.

Begin september stierf er nog een vrouw nadat ze zichzelf in brand had gestoken omdat ze een gevangenisstraf had gekregen voor het bijwonen van een match. Ze had zich bij die wedstrijd vermomd. Vrouwen mogen al vier decennia lang geen voetbalwedstrijden meer bijwonen in Iran. De Iraanse president Hassan Rowhani is naar verluidt voorstander van de opheffing van het verbod, maar slaagde daar maar niet in omdat het felle tegenstand kreeg van de Iraanse religieuze leiders.