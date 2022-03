De Iraanse voetbalbond vreest te worden uitgesloten van het WK voetbal in Qatar nadat vrouwen dinsdag met geweld de toegang werd geweigerd van het WK-kwalificatieduel tegen Libanon.

Het ministerie van Sport had zo'n 2.000 tickets voorbehouden voor vrouwen maar zij kregen bij aankomst aan het stadion in de noordelijke stad Mashad geen toegang. De politie gebruikte zelfs pepperspray om de protesterende vrouwen uit elkaar te drijven. Volgens waarnemers volgden de ordediensten de bevelen van religieuze hardliners in Mashad en had er geen overleg plaatsgevonden met de Iraanse bond.

Iraanse vrouwen waren gedurende decennia niet welkom in voetbalstadions maar onder druk van de FIFA werden ze de voorbije jaren met mondjesmaat toch toegelaten, voornamelijk bij interlands en Champions Leaguewedstrijd in de hoofdstad Teheran. Dit incident is een smet op het blazoen van de Iraanse federatie, die consequenties vreest.

Bestuurslid Mehrdad Seradschi schreef alvast op Twitter dat hij 'verontrustend nieuws had gehoord vanuit de FIFA en de AFC (Aziatische bond)'. 'Mocht er een uitsluiting komen, dan zijn zij die betrokken zijn bij het bittere incident in Mashad verantwoordelijk', voegde hij eraan toe.

