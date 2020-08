Tien jaar na de triple kan Inter Milaan met de Europa League weer een prijs pakken.

Of hij ook tevreden zou zijn met de tweede plaats, werd aan Intertrainer Antonio Conte gevraagd, kort voor het einde van de Italiaanse competitie. Nee, antwoordde hij. 'Alleen de winnaar telt. De tweede is slechts de eerste van de verliezers.'

Vanavond kan Conte in zijn eerste seizoen met Inter toch een prijs halen, als het FC Sevilla klopt. Dat moet, zei hij, 'want van een finale onthoudt men enkel de winnaar. Wie wint, schrijft geschiedenis.' Dat doet Inter zeker als het wint, want het is ondertussen van 1999 geleden dat een Italiaanse club nog eens de UEFA Cup/Europa League won. Dat was toen Parma. Inter was trouwens de laatste Italiaanse club tout court die een Europabeker won, met José Mourinho in 2010.

Kampioen werd Inter dit jaar niet, maar het beleefde wel een fantastisch seizoen, waarin het tot nu in totaal 111 keer scoorde (alle competities samen): nooit deed Inter beter sinds de invoering van de eengemaakte competitie in 1929/30. Het succes heeft Conte mee te danken aan zijn uitstekend op elkaar ingespeelde voorhoede met Romelu Lukaku en Lautaro Martínez, afgekort tot LuLa. In zijn 50e match van het seizoen, de halve finale, scoorde Big Rom goals nummer 32 en 33. Wie had dat voor het seizoen voor mogelijk gehouden?

Onzekere factor

Een van de schakels in de succesformule was een vaste opstelling in de laatste wedstrijden, vanaf de slotwedstrijd in de Serie A, gewonnen tegen Atalanta Bergamo, en goed voor de tweede plaats in de eindrangschikking.

Naast de uitslag van vanavond is er nog een factor die onzeker is. Er blijft twijfel over de toekomst van Antonio Conte, die een paar weken geleden op de slotspeeldag van de Serie A zwaar uithaalde naar de clubleiding, maar vervolgens de plooien glad streek met het oog op de eindfase van de Europa League.

Op de vraag of de EL-finale wel eens zijn laatste wedstrijd op de bank van Inter kan worden, en wat hij volgend seizoen zal doen, antwoordde de trainer ontwijkend: 'Ik denk alleen aan vandaag, niet aan morgen.'

