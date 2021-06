Tot eenieders verrassing is Carlo Ancelotti de nieuwe trainer van Real Madrid. Drie vragen aan Steve Van Herpe, die de Spaanse competitie volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Carlo Ancelotti is gebombardeerd tot nieuwe trainer van Real Madrid. Wie had dat zien aankomen?

...

Carlo Ancelotti is gebombardeerd tot nieuwe trainer van Real Madrid. Wie had dat zien aankomen?Steve Van Herpe: 'Niemand, zelfs Ancelotti niet. Blijkbaar is hij pas op maandag 31 mei gecontacteerd en een dag later was alles al rond. Ook bij zijn club Everton kwamen ze uit de lucht vallen. Marcel Brands, de Nederlandse sportief directeur van de club, probeerde Ancelotti nog op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt.''Het is wel opmerkelijk dat de Italiaan het langetermijnproject dat hij was aangegaan bij Everton laat schieten voor een club die voor heel wat uitdagingen staat. Twee weken geleden liet Ancelotti trouwens nog weten dat hij zéker bij Everton zou blijven.''Nu, het seizoen van The Toffees was ook niet om over naar huis te schrijven. Het begon heel goed, met een herboren James Rodríguez en de verdere ontbolstering van Dominic Calvert-Lewin in de spits, maar uiteindelijk strandde Everton op de tiende plaats in de Premier League.'Was Ancelotti de eerste keuze?Van Herpe: 'Nee, hij kwam pas in beeld nadat onderhandelingen met Antonio Conte en Mauricio Pochettino afsprongen.''Het is ook een bizarre keuze. Ancelotti heeft de laatste jaren als trainer geen prijzen meer gepakt. Bij Bayern München won hij in 2017 nog wel de obligate titel en beker, maar werd hij aan de kant geschoven omdat men hem voorbijgestreefd en te soft vond als trainer.''Ancelotti is een soort opafiguur die het doorgaans goed kan vinden met de spelers en die kan omgaan met vedetten in een kleedkamer. De vraag is of Real Madrid op dit moment zo'n trainer nodig heeft.''Bij zijn vorige passage, van 2013 tot 2015, kwam hij na José Mourinho en werd hij zowel door de spelers als door de media ervaren als een verademing. In zijn eerste seizoen, met Zinédine Zidane als assistent trouwens, won hij de Champions League, voor Real de zo lang begeerde Décima, de tiende winst. Maar het seizoen erop won hij niks en mocht hij dan ook zijn koffers pakken.''Nu komt hij na Zidane, die door de kleedkamer én door de pers op handen werd gedragen. Bovendien moet er bij Real aan een nieuwe ploeg gebouwd worden. De vraag is of 'opa Carletto' daar de aangewezen figuur voor is.'Waarom gaat Real dan toch voor Ancelotti?Van Herpe: 'Ik vermoed om de supporters te paaien. Zidane haalde vorige week nog uit naar voorzitter Pérez, die hij een gebrek aan menselijkheid verweet. Door nu een menselijke trainer aan te stellen, eigenlijk de mentor van Zidane, probeert Pérez de gemoederen te bedaren.''En als het met Ancelotti niet werkt, zit Raúl González Blanco nog steeds in de wachtkamer. In die zin lijkt Ancelotti me toch een overgangsfiguur, hoewel hij een contract van drie jaar gekregen heeft.'