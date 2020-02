Het standbeeld van Diego Simeone bij Altético Madrid begint af te brokkelen. Hoe komt dat?

0, 0, 1, 0, 0, 1. Nee, dit is geen binaire code, maar het aantal goals dat Atlético Madrid maakte in zijn laatste zes wedstrijden. In de Spaanse competitie zijn er nu 23 matchen achter de rug en daarin heeft Atlético exact 23 keer gescoord en 15 doelpunten geïncasseerd. Wie een acuut slaapprobleem heeft, kan er baat bij hebben eens naar een wedstrijd van Los Colchoneros te kijken. Als het slecht gaat met Atlético, gaan alle ogen automatisch naar Diego Simeone. Geen enkele club wordt zo vereenzelvigd met zijn coach. De 49-jarige Simeone, sinds december 2011 aan de slag in Madrid, is dan ook de bestbetaalde trainer ter wereld. Zijn bruto maandloon bedraagt 3,6 miljoen euro per maand, zo bracht L'Equipe vorige week naar buiten. Dat exuberante salaris heeft hij verkregen op basis van de prestaties van Atlético de afgelopen seizoenen, maar dit seizoen worden er steeds meer vragen gesteld bij de houdbaarheid van Simeone. De uitschakeling in de Copa del Rey vorige maand tegen derdeklasser Cultural Leonesa (2-1) deed de alarmbellen afgaan. In de competitie volgt Atlético al op dertien punten van leider Real Madrid en in de Champions League wacht de confrontatie met het ongenaakbare Liverpool. Dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden, stond in de sterren geschreven. Een aantal sterkhouders - Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Juanfran, Diego Godín, Rodri,... - zochten eind vorig seizoen immers andere oorden op. Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken of Simeone met vers bloed dezelfde resultaten zou kunnen bereiken, maar de nieuwkomers, met de 19-jarige João Félix op kop (127 miljoen euro) op kop, presteerden onder de verwachtingen. De Portugese golden boy werd echter in eerste instantie op de flank geposteerd en moest daar vooral werken in dienst van de ploeg. Sinds het uitvallen van Diego Costa - out tot het einde van het seizoen met een rughernia - fungeert hij wel als hangende spits, maar kan hij nog steeds zijn stempel niet drukken. De schuld van Simeone, volgens sommigen, die hem verwijten dat hij de ploeg niet afstemt op Félix. Maar de Portugees, een beschermeling van makelaar Jorge Mendes, wordt ook niet op handen gedragen in de kleedkamer omdat hij zich soms individualistisch opstelt. Zo werd het hem niet in dank afgenomen dat hij in de Champions League tegen Lokomotiv Moskou een penalty trapte, tegen de teamorders in. Verder komen de trainingsmethodes van Oscar Ortega, de Uruguayaanse fysiektrainer van Atlético, steeds meer onder vuur te liggen. ' El profesor', zoals Ortega genoemd wordt, zou de spelers te veel afbeulen en aan de basis liggen van de hoge blessurelast. Bij de criticasters van Ortega bevindt zich inmiddels ook T2 Germán Burgos. Maar ondanks het conflict tussen Ortega en Burgos wil Simeone niets veranderen. De Argentijn heeft nog een contract tot 2022, maar een vertrek deze zomer - of eerder - lijkt nu niet meer zo ondenkbaar.