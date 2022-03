Na zeven seizoenen is de kans groot dat Juventus en Paulo Dybala uiteen gaan. De contractverlenging van de Argentijn blijft voorlopig uit en het ziet er niet naar uit dat de Oude Dame nog veel moeite wil doen voor zijn nummer 10. Wat is er aan de hand?

Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antonio Rüdiger, Ousmane Dembele, Dries Mertens, Axel Witsel, ... De lijst van topspelers die deze zomer transfervrij op zoek mogen gaan naar een nieuwe club lijkt bijna eindeloos. En daar kan ook nog een andere topper bijkomen met Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller van Juventus hoopt vurig op een nieuw contract in Turijn, maar dat blijft uit. Nochtans is La Joya op zeven seizoenen in Noord-Italië uitgegroeid tot een van de publiekslievelingen en zijn zijn statistieken zeker niet slecht te noemen.Al ligt het probleem voorlopig bij de salariskosten, hoe kan het ook anders. Dybala wil 10 miljoen euro verdienen per jaar, waardoor hij met gemak Matthijs de Ligt kan voorbijsteken als bestbetaalde speler van de club. Maar Juventus ziet dat helemaal niet zitten. En daar zijn enkele redenen voor te vinden.Ten eerste brengt Dybala niet wat van hem verwacht wordt. Nadat Cristiano Ronaldo deze zomer de club verliet voor een terugkeer naar Manchester United, zat Juventus plots met een doelpuntenprobleem. 36 doelpunten op een seizoen zijn niet makkelijk te vervangen. Max Allegri, die bij Juventus Andrea Pirlo opvolgde, zag in Dybala de man die Juventus de komende jaren moest leiden. In 2015 werd hij nog als enorm talent binnengehaald, maar de ster van de ploeg was hij echter nooit geworden. En zeker in de schaduw van CR7 leek Dybala wat weg te kwijnen. Daar moest nu dus verandering in komen.Maar het tegendeel gebeurde. Dybala zakte samen met de ploeg aan het begin van het seizoen volledig in. Bij momenten zagen we nog klasseflitsen van de ondertussen 28-jarige Argentijn - wat er ook voor zorgde dat hij topschutter van de club werd - maar het team dragen, dat zat er niet in. 'Je moet verdienen wat je waard bent en Dybala is geen tien miljoen euro per jaar waard', klonk het een paar maanden geleden nog bij Juventusvoorzitter Andrea Agnelli. Het zegt genoeg over de situatie van Dybala bij de Oude Dame.Als we naar zijn cijfers kijken, zouden we wel een ander beeld kunnen scheppen van de nummer 10. Zo scoorde hij in 281 wedstrijden voor Juventus al 112 keer en gaf hij 48 assists. Bovendien leverde hij in zijn eerste vijf seizoenen jaar na jaar gemiddeld 30 doelpunten af (goals en assists samengeteld). Alleen stokte het wat in de laatste jaren, al kan je moeilijk zeggen dat 12 doelpunten en 6 assists dit seizoen ondermaats is.Wat Juventus momenteel het meest ergert - en dat is puntje twee - zijn de vele blessures bij Dybala. Waar hij in zijn eerste jaren nagenoeg nooit een wedstrijd moest missen, is dat de laatste twee seizoenen een heel ander verhaal. Vorig jaar kwam hij bijvoorbeeld maar in 26 van de 52 wedstrijden in actie en dit seizoen miste hij ook al 13 volledige wedstrijden. Tel daar ook de matchen bij waarin hij kort voor affluiten naar de kant moest of zelfs maar 10 of minder minuten op het einde kreeg, dan kom je op 19 stuks. En dat in de 38 wedstrijden die Juventus dit seizoen al speelde. Opnieuw de helft gemist, dus. Als je zo vaak ontbreekt, kan je jezelf met moeite een cruciale speler noemen.En niet onbelangrijk: het zijn bijna allemaal spierblessures. Dit seizoen telde hij er al vijf en allemaal op verschillende plaatsen. Het doet niet meteen het beste verhopen voor de toekomst. Juventus ziet dat ook en wil hem dus niet de duurste speler van de selectie maken. Begrijpelijk, zeker als je niet eens zeker weet of hij ooit nog zijn beste vorm terug zal kunnen bereiken.En ten derde zijn er ondertussen andere spelers die de rol van leider van het team op zich hebben genomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Dusan Vlahovic, de Servische spits die voor meer dan 70 miljoen euro werd overgenomen van Fiorentina en nu de pannen van het dak speelt in Turijn. Op dit moment is Juventus veel afhankelijker van zijn goals dan van de kunstjes van Dybala. Reken daar ook nog Federico Chiesa en Alvaro Morata bij en je kan je al de vraag stellen of de Argentijn nog wel een plek heeft in het aanvallende compartiment. Bovendien is het een publiek geheim dat Juventus deze zomer alles op alles wil zetten om Nicolò Zaniolo naar het Allianz Stadium te halen. Nog een concurrent voor Dybala. Het verhaal van de Argentijnse aanvaller lijkt stilaan over bij La Signora.