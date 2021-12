Net als eerder Liverpool en Chelsea kiezen nu ook de Mancunians voor een Duitse manager. Eerst als interim-coach, nadien in een adviserende rol.

Omdat zijn werkvergunning ontbrak, mocht Ralf Rangnick (63) vorige week nog niet op de bank zitten tegen Arsenal. Het maakte dat de gewezen middenvelder Michael Carrick (40) iets langer dan voorzien de honneurs moest waarnemen.

...

Omdat zijn werkvergunning ontbrak, mocht Ralf Rangnick (63) vorige week nog niet op de bank zitten tegen Arsenal. Het maakte dat de gewezen middenvelder Michael Carrick (40) iets langer dan voorzien de honneurs moest waarnemen. Dat de Duitser in Engeland terechtkwam, mag niet echt als een verrassing worden gezien. Rangnick, die afgelopen zomer nog een overeenkomst had afgesloten met de Russische topclub Lokomotiv Moskou als directeur sport en communicatie, overtuigde de besluitvormers op Old Trafford naar verluidt met zijn visie. Het opzeggen van het contract met de Russen verliep vlekkeloos, al is het niet bekend of de Mancunians een afkoopsom betaalden. Rangnick imponeerde met zijn uiteenzetting vicevoorzitter Ed Woodward, directeur voetbalzaken John Murtough en technisch directeur Darren Fletcher. De deal is als volgt: Rangnick fungeert tot het einde van dit seizoen als interim-manager en zal minstens voor de daaropvolgende twee seizoenen optreden als adviseur. 'Ralf is een van de meest gerespecteerde coaches en vernieuwers binnen het Europese voetbal', oordeelt Murtough. 'Daarom ook was hij de nummer één op ons kandidatenlijstje als opvolger van Ole Gunnar Solksjær. ' Een klein team van assistenten zal Rangnick vergezellen naar Manchester, waar hij ook zal samenwerken met de bestaande technische staff, behalve Carrick. 'Mijn hoofdtaak bestaat erin om spelers te helpen het volledige rendement uit hun potentieel te halen', aldus de gewezen sportief verantwoordelijke van de RB-groep na zijn aanstelling. 'Want de selectie zit vol talent en beschikt over een juist evenwicht tussen jeugd en ervaring.' Ongeveer 140 miljoen euro werd afgelopen zomer uitgegeven aan nieuwkomers, onder wie Jadon Sancho (85 miljoen, Borussia Dortmund), Raphaël Varane (40 miljoen, Real Madrid) en natuurlijk Cristiano Ronaldo (15 miljoen), die ongelukkig was en verkommerde bij Juventus. Daarnaast ligt een aantal van de best betaalde profs uit de Premier League onder contract bij Manchester United. Maar de al jaren kwakkelende recordkampioen van Engeland stond na dertien speeldagen amper op de achtste plaats, waarbij het puntenverschil met koploper Chelsea groter was dan dat met Burnley op de eerste degradatieplek. Grotendeels dankzij de doelpuntenproductie van CR7 leiden de Red Devils na vijf speeldagen wel in groep F van de Champions League. Met 10 punten plaatsten ze zich al voor de volgende ronde. Vanavond komt hekkensluiter Young Boys Bern (4 ptn) op bezoek, Atalanta (6 ptn) ontvangt Villarreal (7 ptn) voor de felbegeerde tweede stek. Rangnick geldt als een vakman, die al zijn strepen verdiende in het wereldvoetbal. Maar de Duitser is eigenlijk volledig het tegenovergestelde van Solksjær, die door zijn spelersverleden en de band met de legendarische Sir Alex Ferguson meer een emotionele keuze was van het clubmanagement. Rangnick beschikt over de reputatie een tactisch moderne manager te zijn, die graag uitpakt met een spelfilosofie gebaseerd op pressing. Daar hebben ze bij Manchester United echter weinig ervaring mee. En de hamvraag luidt: hoe krijg je CR7 daarbij ingepast? Recent raakte bekend dat de 36-jarige Portugees onder in de statistieken stond met amper drie drukzetmomenten per negentig minuten in de Premier League. Nu krijgt hij te maken met een conceptdenker die vindt dat een prof het team niet helpt als hij niet meeverdedigt. Alles moet snel, met het hoogste tempo, want voor Rangnick is iedereen een aanjager. Een heel interessant experiment.