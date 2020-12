AC Milan en de buren van Inter nemen nog eens de twee eerste plaatsen van de competitie in. Zijn de hoogdagen van het Milanese voetbal terug?

Het antwoord op de vraag wanneer de twee voetbalclubs uit Milaan na twaalf speeldagen nog eens eerste en tweede stonden, luidt: in het seizoen 2008-2009. En nu dus ook. Dat Inter dit seizoen zou meespelen voor de titel, na zijn tweede plaats van vorig seizoen, was geen verrassing. Dat AC Milan de lijst zou aanvoeren en dat al een paar weken volhoudt, is dat wel.

Nochtans moet trainer Stefano Pioli puzzelen omdat een paar van zijn betere spelers onbeschikbaar zijn: Zlatan, bijvoorbeeld, nog altijd topschutter van de rossoneri met tien goals, dat is er één minder dan Interspits Lukaku en twee minder dan de huidige topschutter, Cristiano Ronaldo. Maar ook Ante Rebic, de andere vaste spits, was er niet bij. Geen nood: diens vervanger Raphael Leão maakte tegen de andere seizoensrevelatie, Sassuolo, de snelste goal ooit in de Serie A door al na zes seconden en 76 honderdsten te scoren. Hij verbeterde daarmee het record van Piacenzaspeler Paolo Pogni dat al negentien jaar stand hield. Pogni scoorde toen op twee december 2001 tegen Fiorentina na zeven seconden 20 honderdsten.Na de wedstrijd loofde algemeen directeur Ivan Gazidis drie mensen met een flink aandeel in het succes van dit team: Zlatan, natuurlijk, 'omdat hij in plaats van ouder steeds jonger wordt. Hij loopt niet meer zo veel als tien jaar geleden maar heeft rondom zich tien spelers die graag en veel lopen voor hem.' Lof was er ook voor trainer Pioli 'omdat hij een hechte eenheid maakte van deze jonge getalenteerde spelers' en sportief directeur Paolo Maldini 'die niet alleen de club vertegenwoordigt maar gewoon zelf de club is.'De lof zal het trio deugd doen, want begin dit jaar overwoog Gazidis nog een complete make-over van het sportieve gedeelte van de club. De Duitser Ralf Ragnick zou alles naar zijn hand zetten met jonge spelers zoals hij dat ook bij RB Leipzig deed. In die visie was geen plaats geweest voor een oudere speler als Zlatan, maar ook niet voor Pioli, want Ragnick kiest meestal zelf zijn trainers. Ook Maldini dacht toen even aan opstappen, nadat zijn partner bij de sportieve leiding, de Kroaat Zvonimir Boban na kritiek op het nieuwe project ontslagen was. Maar kort nadien liet Ragnick weten af te zien van het project, werd het contract van Pioli verlengd en bleek Zlatan dé man van de come-back van de ploeg, die zesde eindigde. Goed voor een Europees ticket voor de Europa League.Vandaag is Milan zelfs mét de 39-jarige Zlatan meegerekend de ploeg met de laagste gemiddelde leeftijd uit de vijf Europese topcompetities. Zondag speelde het met vijf jongens van 21 (waaronder de steeds sterker acterende Alexis Saelemaekers), twee van 20 en één van 19 (Maldini Jr). Bij afwezigheid van Zlatan wordt de ploeg gedragen door de Turkse middenvelder Hakan Calhanoglu, zondag met zijn 26 jaar de veteraan van het team, en de 25-jarige Romagnoli.Milan is samen met Juventus, dat nu derde staat, de enige ploeg in de vijf grootste Europese competities die nog niet verloor. Beiden wonnen ze al negen keer, meer dan de concurrentie, en scoorden ook het meest van alle Italiaanse eersteklassers. Met name Inter moet, na de onverwachte Europese uitschakeling, alles op de titel zetten, want zomaar wat meedraaien vindt trainer Antonio Conte geen uitdaging.Plots dromen de fans weer van een nieuwe hegemonieperiode voor de stad Milaan. Dat is al weer een hele tijd geleden. De afgelopen vijf jaar eindigde nog maar één keer één van beide Milanese clubs in de top drie, met name Inter vorig seizoen. De laatste Milanese landstitel dateert van 2011 toen AC Milan voor het laatst kampioen werd. Een jaar eerder vierde Inter met José Mourinho zijn laatste succes. Sindsdien won Juventus negen keer op rij de hoofdprijs. Het was door de tanende successen dat beide clubs overgenomen werden door buitenlandse overnemers nadat de vroegere succesvolle Italiaanse eigenaars (Moratti voor Inter en Berlusconi voor Milan) steeds meer in de rode cijfers belandden. Sinds 2016 stopte de Chinese holding Suning al flink wat geld in Inter. De Chinese overname van Milan in 2017 bleek geen succes. Na één jaar namen de Amerikaanse kredietverleners Elliott zelf de touwtjes in handen toen de Chinezen hun financiële afspraken niet konden nakomen. Het doel is wel om de financiële situatie beheersbaar te houden, en een team samen te stellen met jong en relatief goedkoop ingekocht en zelf opgeleid talent, rond één of twee sterkhouders, genre Zlatan. Dat lukt voorlopig wonderwel.