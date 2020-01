Na een moeilijke start krijgt Gennaro Gattuso de motor van Napoli eindelijk aan de praat.

Was de ontslagen trainer Carlo Ancelotti intussen niet elders aan de slag (bij Everton), dan had Napoli-eigenaar Aurelio De Laurentiis al overwogen om hem terug te halen, zo werd gesuggereerd in de Italiaanse pers, anderhalve week geleden na de thuisnederlaag tegen Fiorentina. Want ook de energieke Gennaro Gattuso kreeg de motor niet meteen aan de praat. Met vier nederlagen in zijn eerste vijf...

Was de ontslagen trainer Carlo Ancelotti intussen niet elders aan de slag (bij Everton), dan had Napoli-eigenaar Aurelio De Laurentiis al overwogen om hem terug te halen, zo werd gesuggereerd in de Italiaanse pers, anderhalve week geleden na de thuisnederlaag tegen Fiorentina. Want ook de energieke Gennaro Gattuso kreeg de motor niet meteen aan de praat. Met vier nederlagen in zijn eerste vijf matchen was er van een trainerseffect hoegenaamd geen sprake. Met een fantastische prestatie én de kwalificatie voor de halve finales van de Coppa Italia plus de opmerkelijke zege tegen leider Juventus herpakten Gattuso én Napoli zich net voor er met tomaten in plaats van met verwijten zou gegooid worden. Vooral de net van Leipzig overgenomen Duitse middenvelder Diego Demme maakte indruk. De Duitser met Calabrese roots vliegt er op het middenveld in en maalde tegen Lazio liefst 13 kilometer af. Blijkbaar kan Napoli, dat straks in de Champions League FC Barcelona ontmoet, zich vooral opladen voor de beker en de Europacup. In september klopte het ook al Liverpool in de eerste match van de CL. Maar in de competitie liep het tot voor kort grondig fout. Van meedingen voor de titel is al lang geen sprake meer en tot vorige week was de kloof met de op twee na laatste (die degradeert) zelfs kleiner dan die met de plaatsen die recht geven op Europees voetbal. Voorlopig blijven achterin Kalidou Koulibaly en voorin Dries Mertens onbeschikbaar wegens blessure. Wel groeit Lorenzo Insigne onder Gattuso weer naar zijn beste vormpeil, nadat hij onder Ancelotti vaak op de bank en zelfs een enkele keer in de tribune beland was. Het probleem blijft de verdeeldheid binnen de kern van Napoli, die tot uiting kwam op 5 november, toen de spelers weigerden om de door de voorzitter opgelegde afzondering na de Europese match tegen Salzburg te ondergaan. Die zaak, waarin de club de spelers maximaal wil beboeten, zal onvermijdelijk leiden tot een flinke remake van de kern na het seizoen.