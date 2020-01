Engelse media dachten dinsdagochtend dat Sander Berge op weg was naar Manchester United, maar het blijkt om een jeugdkeeper te gaan...

Engeland, en meer bepaald Manchester, was dinsdagochtend in de ban van een 'transfermysterie'. Volgens de plaatselijke media zou Sander Berge van KRC Genk gespot zijn in de buurt van Old Trafford van Manchester United. De jonge Noor zou op weg zijn geweest naar de medische keuring, maar het bleek vals alarm.

De transfer zou niet helemaal uit de lucht komen vallen, want net als de trainer van de Reds, Ole Gunnar Solskjaer, is Sander Berge een Noor en hij is gegeerd door enkele clubs in de Premier League.

De vergissing ontstond toen een jongeman met quasi hetzelfde kapsel als de Genkse middenvelder zich meldde op het terrein. In de loop van de dag kwamen er echter verschillende tegengeluiden in de Engelse pers en werd het verhaal al snel geklasseerd onder de naam 'Mystery Man'. Uiteindelijk bleek de mysterieuze man een vijftienjarige keeper te zijn..

