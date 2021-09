Het nakend faillissement van vastgoedconcern Evergrande doet niet enkel de Chinese (en globale) economie op zijn grondvesten daveren, ook het voetbal in China kijkt angstig toe. Met Guangzhou FC lijkt de volgende club de boeken dicht te moeten doen.

Acht titels, twee bekers, drie supercups en zelfs tweemaal de Aziatische Champions League. Dat is de eindbalans van Guangzhou FC sinds 2010. Dat jaartal betekende de ommekeer in de geschiedenis van de club, want toen werd het overgenomen door Evergrande. De club heette dan ook niet langer Guangzhou Pharmaceutical, maar kreeg de naam van het vastgoedconcern. Voor Evergrande was de aankoop van Guangzhou een koopje, het moest er 'slechts' 100 miljoen yen (zo'n 770.000 euro) voor betalen.Van een degradatieploeg werd Guangzhou in geen tijd omgevormd tot dé dominante club van China, met de bovengemelde prijzen als gevolg. De nieuwe eigenaar pompte zonder limieten miljoenen, zelfs miljarden, in de ploeg. Spelers (Hulk, Paulinho, Oscar, ...) en coaches (Marcello Lippi, Luis Felipe Scolari en nu Fabio Cannavaro) verdienden bakken met geld in het zuiden van China. En daarnaast werd ook geïnvesteerd in een voetbalacademie in de buurt van het stadion. Die kostte zo'n 156 miljoen euro, maar werd een grote mislukking. Geen enkel talent kon doorstromen naar de A-ploeg van Guangzhou.Het leek allemaal niet op te kunnen voor de club en zijn eigenaar, maar enkele jaren later is de realiteit helemaal anders. Oorzaak: de coronacrisis en het nakende faillissement van eigenaar en sponsor Evergrande. De vastgoedreus, met ook bedrijven in uiteenlopende sectoren als elektrische auto's en flessenwater, zit namelijk diep in de schulden. Met zo'n 260 miljard euro in het rood, zou de groep zelfs een van de grootste schuldenbergen ter wereld hebben. De hulp van de Chinese overheid zou al ingeroepen zijn om een enorm domino-effect op de Chinese en globale economie tegen te gaan.In het Chinees voetbal lijken de drastische gevolgen echter nauwelijks nog tegen te houden. Guangzhou zou dwepen met bankroet omdat de sponsoring vanuit Evergrande is teruggeschroefd tot nul euro. Een enorm verschil met de jaarlijkse investering van zo'n 300 miljoen euro. Mogelijke scenario's zijn nu nog dat de club dit seizoen afmaakt en volgend jaar ophoudt met bestaan, of dat het de komende maanden al de boeken dicht moet doen.De club zit echter al geruime tijd in financiële problemen, door de coronacrisis en bijkomende terugval van inkomsten en omdat Evergrande het al een tijdje lastiger heeft. Toch weerhield dat het concern er niet van om aan de bouw van een nieuw stadion te beginnen, de Lotusbloem. Iets meer dan 100.000 plaatsen zou de nieuwe tempel tellen, daarmee zou het Camp Nou aftroeven als grootste stadion ter wereld. Kostprijs: 1,5 miljard euro. In april 2020 werd de eerste steen gelegd, maar ondertussen ligt de bouw al weken stil. Het ziet er momenteel niet naar uit dat het stadion ooit nog zal worden afgewerkt.Voor het Chinees voetbal is het nakende faillissement van Evergrande en Guangzhou FC een volgende klap. Nog geen vijf jaar geleden kwamen alle grote namen naar het Oosten, maar dat is enkele jaren geleden een halt toegeroepen door de eigen regering. Sponsors mochten niet meer in de clubnaam staan (vandaar Guangzhou FC en niet meer Guangzhou Evergrande) en er kwam een salarisplafond. China werd in een klap beduidend minder interessant voor Europese spelers en clubs kwamen in financiële nood. Tianjin Quanjian (ex-club van Witsel) legde de boeken neer door de enorme schuldenberg, Jiangsu FC verdween door de problemen bij eigenaar Suning (ook de eigenaar van Inter) en Shandon Luneng kon zich niet inschrijven in de Aziatische Champions League door achterstallige belastingen. En dan heb je ook nog Dalian Yifang (ex-club Carrasco), Hebei FC en Bejing Sinobo die in enorm slechte papieren zitten.Bij dat rijtje lijkt Guangzhou zich dus te zullen voegen. Al kan er nog een oplossing komen vanuit de Chinese overheid. Die ziet de grote problemen bij zijn profclubs en wil hen in de toekomst beschermen tegen een al te grote afhankelijkheid van steenrijke bedrijven. De bedoeling is dat lokale regeringen een deel van de aandelen van de clubs opkopen. Zo ook bij Guangzhou, waar 10 tot 15% van de aandelen van Evergrande in overheidshanden zou komen en de rest wordt overgeheveld aan lokale genationaliseerde bedrijven.Met de nieuwe plannen kan China zijn voetbal redden, maar een grootmacht in het voetbal lijkt het niet snel meer te zullen worden, al die miljarden aan investeringen ten spijt.