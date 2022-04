De populariteit van de Amerikaanse Major League Soccer neemt toe. Tijdens de wedstrijd tussen de Amerikaanse voetbalclubs Charlotte FC en LA Galaxy op 6 maart zat een recordaantal van 74.479 toeschouwers op de tribune. 'Veel spelers gaan als jong talent of in de bloei van hun carrière in de MLS voetballen.'

Het was een historische avond voor de Major League Soccer (MLS). Niet alleen was Charlotte FC - LA Galaxy (0-1) de beste bezochte voetbalwedstrijd ooit in de Amerikaanse voetbalcompetitie, het was in 2022 tot nog toe de tweede grootste opkomst wereldwijd voor een mannenvoetbalwedstrijd. Alleen de Carabao Cupfinale tussen Chelsea en Liverpool op Wembley lokte tot nog toe meer voetbalfans. Bovendien bestaat Charlotte FC nog maar sinds december 2019 en speelde het op 6 maart zijn eerste thuiswedstrijd ooit.

Dat er nu bijna 75.000 toeschouwers aanwezig waren bij een wedstrijd in de MLS, is voor Robin Leijdekkers, journalist voor de Nederlandse site Sport Amerika, geen verrassing. 'Er wordt alsmaar meer geld geïnvesteerd in de competitie', weet hij. 'De groei van de competitie begon in 2007 met de komst van de Engelse voetballer David Beckham. Hij was de eerste grote naam die in de MLS ging spelen. Sindsdien komt er vrijwel ieder jaar een grote speler naar de competitie. De laatste jaren zagen we bijvoorbeeld Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Andrea Pirlo (New York City FC) en Wayne Rooney (DC United) naar Amerika komen.'

75,000 fans in Charlotte, North Carolina for the 1st home match in @CharlotteFC history.



What an incredible moment for @MLS and for American Soccer! The 2nd largest crowd on the planet this year.



Soccer won’t make it in America 🇺🇸 pic.twitter.com/toxV0QoP0s — Stu Holden (@stuholden) March 6, 2022

Pensioencompetitie

De grote spelers kwamen voornamelijk in de herfst van hun voetbalcarrière naar de MLS en de competitie stond daardoor bekend als een 'retirement league'. Maar de laatste jaren begint de MLS dit imago van zich af te schudden. De Argentijnse toptalenten Thiago Almada (20, Atlanta United), Alan Velasco (19, FC Dallas) en David Ayala (19, Portland Timbers) maakten in januari allemaal de overstap naar de MLS. Vooral de komst van Thiago Almada is bijzonder, omdat hij ook in de belangstelling stond van Europese topclubs als Manchester City, FC Barcelona en Inter Milan.

Thiago Almada stond in de belangstelling van Man City, FC Barcelona en Inter Milan, maar koos toch voor de MLS

'Er zijn veel spelers die als jong talent of in de bloei van hun carrière in de MLS gaan voetballen. Dat komt omdat je er als speler nu meer kan verdienen dan een aantal jaren geleden en dat de clubs qua salarissen beter kunnen concurreren met Europese clubs', zegt Leijdekkers.

'Daarnaast beïnvloeden spelers elkaar. Thiago Almada, Alan Velasco en David Ayala zullen geïnspireerd zijn door de 22-jarige Argentijnse spits Valentin Castellanos van New York City FC', vervolgt de Nederlandse sportjournalist. 'Castellanos werd vorig jaar topscorer in de MLS en staat in de belangstelling van Europese topclubs. Daarnaast zijn de Verenigde Staten en Canada mooie landen om te wonen. Er zijn hippe steden, mooie natuur en het leven is luxueus. Dat zal zeker bijdragen in de keuze van een speler.'

Door Rik Tuinstra (StampMedia)

Alles is mogelijk. De MLS is een stuk minder saai dan een competitie waarin een club vijf wedstrijden voor het einde al kampioen kan zijn.' Robin Leijdekkers

Unieke competitie

De Major League Soccer heeft een uniek competitieformat. Het is een competitie waarin gelijke kansen worden gewaarborgd. Zo heeft iedere club hetzelfde salarisbudget en mogen ze drie spelers hebben die meer verdienen dan het vastgestelde maximale salaris van een speler.

Leijdekkers: 'De MLS kent hierdoor vrijwel ieder seizoen een andere kampioen. De winnaar van de competitie is degene die een knock-outfase, zoals we die op wereldkampioenschappen kennen, overleeft. Alles is mogelijk in de MLS. Daardoor is het een stuk minder saai dan een competitie waarin een club vijf wedstrijden voor het einde al kampioen kan zijn.'

Of de MLS in de toekomst ook groter zal worden dan de Engelse, Spaanse, Duitse, Italiaanse en Franse competitie, betwijfelt Leijdekkers. 'Qua populariteit en geld kan de MLS ondertussen wel als nummer zes of zeven worden gezien. De groei van de competitie zal nog doorzetten, maar ik verwacht niet dat de competitie populairder zal worden dan de grootste Europese competities. Europa is en blijft echt de bakermat van het voetbal.'

