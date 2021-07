De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini gaat de kwartfinale van morgen/vrijdag (21 uur) in München tegen de Rode Duivels met vertrouwen tegemoet. 'We hebben veel respect voor België maar zullen ons eigen spel spelen', verklaarde de 56-jarige trainer daags voordien op een persmoment.

Mancini strooide meermaals met lof naar de Duivels. 'België heeft een geweldig team', zei de ex-coach van onder meer Inter en Manchester City. 'De Belgen staan al jaren op nummer 1 van de FIFA-ranking en normaal moet het voor de neutrale kijker een fantastische wedstrijd worden. Ik heb veel respect voor hen, maar we zullen ons eigen spel spelen. België is samen met Frankrijk momenteel allicht het sterkste land in Europa, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Op internationaal niveau bestaan geen makkelijke wedstrijden, zeker niet in de knock-outfase van een groot toernooi. Kijk maar naar Nederland (dat in de achtste finales verloor van Tsjechië, red.) en Frankrijk (dat in de achtste finales verloor van Zwitserland, red.).'

Bij de Belgen zijn goudhaantjes Kevin De Bruyne (enkel) en Eden Hazard (hamstrings) onzeker voor het duel. Bondscoach Roberto Martinez laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken of het duo fit raakt. 'Roberto speelt volgens mij wat spelletjes', aldus Mancini. 'Dat is geen verrassing, want hij bereidt een belangrijke wedstrijd voor. Maar laat duidelijk zijn: als De Bruyne en Hazard fit raken zullen ze ons nog meer problemen bezorgen. Ik hoop wel dat ze erbij zijn, want ik wil dat de beste spelers op het veld staan.'

'We zijn er alvast klaar voor', verklaarde Mancini voorts. 'Er zijn weinig vraagtekens in mijn selectie. We zullen morgenvroeg kijken hoe fit iedereen is.'

Chiellini klaar voor Lukaku

Giorgio Chiellini lijkt klaar voor de kwartfinale. De 36-jarige Italiaanse verdediger kent Romelu Lukaku goed van in de Serie A. 'Maar ik denk niet dat hij het enige gevaar vormt bij de Belgen', vertelde Chiellini donderdag op een persmoment.

Chiellini moest in de tweede EK-wedstrijd tegen Zwitserland (3-0 winst) met een blessure naar de kant, en miste vervolgens de derde groepswedstrijd en achtste finale tegen Oostenrijk (2-1 winst na verlengingen). Tegen België lijkt de meedogenloze verdediger weer klaar voor de strijd. 'Het wordt een belangrijke wedstrijd voor iedereen', verklaarde Chiellini. 'Ik ben blij dat ik weer bij de ploeg ben. Het gaat beter met me en ik kon de voorbije dagen met de groep trainen. Vanavond heb ik nog een oefensessie om mezelf te testen. We zullen zien of ik morgen aan de wedstrijd begin. Wie er ook tegen de Belgen start, we zullen klaar zijn om Lukaku en de andere Belgische spelers af te stoppen.' 'We moeten zo weinig mogelijk fouten maken', vervolgde Chiellini.

'We hebben het in de andere wedstrijd gezien: details maken het verschil en kleine foutjes doen wedstrijden kantelen. Maar we moeten gewoon ons eigen spel ontwikkelen en respect hebben voor de tegenstander, die kwaliteiten heeft wie er ook in de basis start.'

Als Chiellini in actie komt wacht hem een ongetwijfeld pittig duel met Lukaku. 'We hebben enorm veel respect voor hem, hij heeft er een heel sterk seizoen opzitten met Inter waarin hij veel progressie gemaakt heeft en beslissend was. Maar ik denk niet dat hij bij de Belgen het enige gevaar vormt. We moeten ook de anderen in de gaten houden en voorzichtig blijven. Ik denk dat iedereen ernaar uit kijkt om tegen België te voetballen', besloot de verdediger, van wie het contract 30 juni bij Juventus afliep. 'Daar denk ik nu helemaal niet aan. Ik blijf kalm.'

