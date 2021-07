'Ik ben trots om de coach van dit team te zijn', zei de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini na de 2-1 zege van zijn manschappen tegen de Rode Duivels, vrijdag in de kwartfinales van het EK voetbal. In de halve finales wacht Spanje.

'Ik ben echt blij met de manier waarop mijn team speelde', zei Mancini. 'We speelden uitstekend. Ik dank mijn spelers daarvoor, maar ik was er zeker van dat het zo zou zijn. Het was belangrijk om een goede prestatie neer te zetten, we hadden het niet beter kunnen doen.

'We gaan genieten, rusten en herstellen voor deze zeer moeilijke wedstrijd die ons te wachten staat. We gaan naar Wembley met de zekerheid dat we een team zijn dat nog veel te bieden heeft in dit toernooi. We weten dat Spanje het ons moeilijk zal maken.

'Ik denk dat we de hele tijd beter zijn geworden. Er zijn zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar bovenal willen we reageren na het missen van het WK 2018 We praten nu al enkele maanden op een positieve manier over dit team. We hebben een lange weg afgelegd en gaan nog steeds vooruit. Ik ben trots om de coach van dit team te zijn.'

Leonardo Spinazzola

De Italianen moeten zich wel zorgen maken over Leonardo Spinazzola. Hij heeft waarschijnlijk een zware blessure opgelopen. Volgens eerste berichten in de Italiaanse media heeft de speler van AS Roma een achillespees gescheurd, wat de Italiaanse voetbalbond nadien bevestigde. Dat zou betekenen dat hij maanden niet in actie kan komen.

Spinazzola liep de blessure in de slotfase op toen hij een sprint trok. Hij ging met de brancard van het veld.

